В НИКИ детства напомнили о правилах безопасности при использовании электросамокатов. Рекомендации специалистов приводит Министерство здравоохранения Московской области.

В первую очередь врачи отметили важность экипировки и призвали использовать защитный шлем, наколенники и налокотники. Также важно надевать правильную обувь: она должна плотно прилегать к стопе, иметь нескользящую подошву и закрытый носок.

«Не рекомендуется кататься в шлепках или сандалиях без задников, так как это значительно увеличивает риск потери контроля над самокатом и травматизации пальцев ног», — подчеркнул травматолог-ортопед Денис Антонов.

Кроме того, важно соблюдать правил дорожного движения: пересекать пешеходный переход только пешком, соблюдать дистанцию с пешеходами, избегать резких маневров. Детям в возрасте до 14 лет выезжать на электросамокатах на проезжую часть запрещен.

