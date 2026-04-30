30 помещений для малого бизнеса на одном этаже – в Ивантеевке строят жилой дом с коммерческими площадями

В городском округе Пушкинский продолжается строительство жилого комплекса «Западная Ивантеевка». По плану объект будет введен в эксплуатацию к концу 2026 года. Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело проверку хода работ и зафиксировало 57% строительной готовности объекта.

Возведение ЖК началось в апреле 2024 года. Комплекс будет состоять из 4 секций разной этажности — от 16 до 24. Всего в новостройке запроектировано 884 квартиры, которые смогут удовлетворить спрос на современное жилье в этом районе.

Особенность проекта — функциональное зонирование пространства. Первый этаж многоквартирного дома полностью отведен под коммерческие помещения: здесь появится 30 отдельных пространств для представителей малого бизнеса.

На текущий момент строители завершили целый ряд ключевых этапов: устройство фундаментов, работы по подземной части здания, возведение монолитных конструкций, кладочные и кровельные работы. Сейчас рабочие сосредоточены на монтаже фасадов.

Инфраструктура ЖК не ограничится жилыми корпусами. В рамках проекта предусмотрено строительство отдельно стоящего многоуровневого паркинга. Это решение призвано удовлетворить потребность будущих жильцов в машино‐местах и разгрузить придомовую территорию от припаркованных автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.