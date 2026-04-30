«Я поставила ему условие»: Костенко спустя десять лет призналась, что была любовницей Тарасова во время брака с Бузовой

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, сделала откровенное признание, которое. Оказывается, их с Дмитрием роман начался еще тогда, когда футболист был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой, сообщает Teleprogramma.org. Более того, Костенко поставила ему жесткое условие: либо он разводится, либо их отношения прекращаются. И Тарасов, как известно, выбрал первый вариант.

Напомним, что развод Бузовой и Тарасова произошел около десяти лет назад. Сразу после расставания поползли слухи, что причиной стало увлечение футболиста Костенко. Однако сама пара тогда отрицала эти обвинения, утверждая, что их отношения начались уже после того, как брак с Бузовой распался.

Теперь же, спустя годы, Костенко решила расставить все точки над i. Поводом стал вопрос одного из подписчиков, который спросил ее, не стыдно ли ей разрушать чужую семью. Модель ответила предельно честно: да, ее роман с Тарасовым действительно начался до его развода с Бузовой, и она считает, что быть любовницей стыдно.

«Чтобы не оказаться в такой ситуации, поступайте как я: если в семье у человека все давно решено и у него серьезные намерения, обозначайте границы, говорите: «Дорогой, сначала развод, а потом хоровод», — сказала Костенко.

Этим ответом она, вероятно, хотела не только оправдать свои прошлые действия, но и предостеречь других женщин от роли любовниц, посоветовав им требовать от партнеров решительных действий. Сама Костенко и Тарасов в итоге поженились, и сейчас у них двое детей.

Ранее бывший футболист Дмитрий Тарасов раскрыл, почему решил поздравить сестру Ольги Бузовой с беременностью.