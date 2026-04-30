Новый ВЗУ на 46 тыс. кубометров в сутки построят в Подольске

В Подольске построят новый водозаборный узел на 46 тыс. кубометров в сутки. С его вводом качество питьевой воды улучшится для 170 тыс. жителей, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Деснинский ВЗУ возведут недалеко от деревни Армазово. Согласно проекту, построят главный технологический корпус здания водоподготовки площадью 1,8 тыс. кв. м, два резервуара‑отстойника осадка на 700 кубометров каждый, водонапорную башню.

Комплекс обеспечит подготовку питьевой воды из группового скважинного водозабора из 27 скважин, которые расположены вдоль русла реки Десна.

