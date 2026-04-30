Деньги под контролем: россиянам усложнят доступ к кредитам

Россияне могут столкнуться с более жесткими условиями по кредитам, ростом банковских комиссий и сокращением числа небольших банков — такие последствия возможны из-за новых требований Центробанка к капиталу кредитных организаций. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий.

Речь идет о планах Банка России уже во втором квартале опубликовать доклад с новыми параметрами минимального капитала банков. Регулятор намерен постепенно повысить требования — как минимум на уровень накопленной инфляции. Сейчас минимальный капитал составляет 1 млрд рублей для банков с универсальной лицензией и 300 млн рублей — с базовой.

По словам эксперта, для банков это означает необходимость срочно искать дополнительные ресурсы. Речь идет о докапитализации за счет прибыли, средств акционеров или других источников. В противном случае кредитным организациям придется менять тип лицензии или ограничивать свою деятельность.

«Часть банков, особенно небольших, может не справиться с новыми условиями и уйти с рынка. Это, в свою очередь, приведет к укрупнению сектора: усилятся процессы слияний и поглощений, а доля крупных игроков вырастет. В ряде сегментов это может снизить конкуренцию, особенно на региональном уровне», — отметила Галий.

Экономист уточнила, что изменения затронут и сферу кредитования. Банки станут осторожнее в оценке рисков и ужесточат требования к заемщикам. В результате получить кредит может стать сложнее, особенно для клиентов с нестабильным доходом или в высокорискованных сегментах, предупредила эксперт.

«Кроме того, финансовые организации могут компенсировать возросшие требования к капиталу за счет повышения комиссий за отдельные услуги. При этом сами процентные ставки по кредитам напрямую зависят от ключевой ставки и рыночной ситуации», — уточнила экономист.

Вместе с тем повышение требований к капиталу имеет и положительный эффект. Усиление финансовой «подушки» банков повышает устойчивость системы и снижает риски для вкладчиков — вероятность банкротств уменьшается, а средства граждан становятся более защищенными в рамках системы страхования вкладов.

Как подчеркнула Галий, такая мера направлена на укрепление банковской системы в целом, однако универсальный подход может оказаться неэффективным для небольших банков, работающих в устойчивых нишах. В перспективе это может привести к развитию специализированных кредитных организаций с более мягкими требованиями, но ограниченным набором операций.

