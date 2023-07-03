Истра готовится к старту главного музыкального события этого лета

VI Музыкальный фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» уже на подходе. Он пройдет с 5 по 9 июля в Истре, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. На площадке «Нового Иерусалима» в исполнении артистов Большого театра и Государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова прозвучат произведения выдающегося композитора Сергея Рахманинова и других известных маэстро. Гости смогут также посетить экспозиции музея, а за большую любовь к музыке получить… скидку. Называем пять причин, почему нельзя пропустить одно из главных культурных событий лета.

Причина № 1. Насладиться Рахманиновым и Римским-Корсаковым

В этом году фестиваль «Лето. Музыка. Музей» будет посвящен творчеству композитора Сергея Рахманинова. В день открытия, 5 июля, в исполнении Госоркестра им. Светланова прозвучат два его выдающихся произведения: Второй фортепианный концерт и Вторая симфония.

«Помимо фортепианного концерта, симфонической музыки, вокально-симфонической поэмы и оперы Рахманинова, в дни фестиваля прозвучат сочинения Римского-Корсакова, Лядова, Танеева и Аренского. Эти мастера считаются наставниками выдающегося композитора», – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью музея «Новый Иерусалим» Марина Зацепина.

Причина № 2. В полном составе выступит Большой театр

Впервые в рамках фестиваля пройдет масштабное выступление артистов Большого театра России в полном составе. На берегу Истры вас будут ждать более 170 артистов – это солисты, оркестр и хор.

«Для масштабного выступления они подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и пронзительную поэму «Колокола», – поделилась Марина Зацепина. – Под открытым небом на берегу реки и вблизи храма эти произведения прозвучат еще пронзительнее, чем в концертном зале».

Причина № 3. Доступный вид с любой точки

Еще одно новшество этого года – увеличение площадки проведения праздника. Каждый из пяти дней фестиваль может посетить более полутора тысяч гостей.

«Зрительские места будут установлены на нижнем ярусе парковки музея, – объяснила Зацепина. – Для удобства мы оборудовали парковку специальными экранами, чтобы каждый гость с любого места мог в полной мере насладиться выступлениями».

Фото: [ Павел Попов ]

Причина № 4. Посмотреть экспозицию

Не зря в названии фестиваля присутствует слово «музей»: перед концертами зрители смогут сходить на выставки «Нового Иерусалима» – их посещение входит в фестивальный билет. Здесь постоянно функционируют выставки «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI – начала XX века», «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII–XXI веков»﻿. Также до конца месяца работает выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» – 100%-ный хит, который нельзя пропустить.

Причина № 5. Получить выгодную скидку

Для зрителей, решивших посетить сразу несколько концертов фестиваля, организаторы подготовили приятный бонус – 20%-ную скидку. Главное условие – чтобы при покупке билетов в заказе были концерты в разные дни мероприятия. Для того чтобы сэкономить, нужно на сайте выбрать подходящие места, нажать на кнопку «Купить» и сразу перейти к выбору мест на другой концерт. При оплате билетов скидка будет применена автоматически.

Бонус-причина: Громкие имена

Гости услышат игру лауреата международных конкурсов, постоянного участника фестивалей России, США и Европы пианиста Вадима Руденко. На сцену «Нового Иерусалима» также поднимется главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета, по совместительству художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский.

Возрастное ограничение: 16+