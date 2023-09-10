«Я хочу дать шанс любому ребенку»: Ирина Слуцкая рассказала об отборе в свою спортшколу в Подмосковье

В регионе продолжают взращивать новых чемпионов: в Одинцовском округе на Ледовой арене ПСБ «Патриот» открылась Спортивная школа Ирины Слуцкой . С 1 октября здесь стартует набор в группу фигурного катания. В эксклюзивном интервью «Подмосковье сегодня» Ирина рассказала, чем уникальна новая школа, какие критерии отбора проходят дети и что привело саму чемпионку в этот вид спорта.

МЕНЯ МАМА ПРИВЕЛА

– Ирина, вы – двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр, у вас свои ледовые шоу, а теперь вы еще и открываете спортивную школу…

– Это не первая моя школа. Первую школу я открыла в далеком 2015-м, поэтому в этом деле у меня большой опыт. В школах проходят различные реорганизации, что-то остается в истории, что-то появляется новое. Сейчас новый этап – школа на Ледовой арене ПСБ «Патриот» в парке «Патриот». Это абсолютно новая школа с другими подходами, более современными, интересными. Это потрясающий оснащенный каток, полный спектр услуг: не только занятия на льду, но и в зале с тренером и хореографом.

– Немного о вашем личном опыте: как вы оказались на льду?

– Впервые я встала на коньки, когда мне было четыре. Меня мама привела, потому что я много болела, и врач порекомендовал укрепить здоровье занятием спортом и отметил, что лучше таким видом, чтобы можно было заниматься на улице. В то время в секции фигурного катания мы в основном тренировались на уличной площадке.

Фото: [ ©Игорь Уткин/РИА Новости ]

– Насколько сейчас популярно фигурное катание среди детей?

– К сожалению, мы живем в непростое время и есть люди, которые считают, что у нашего спорта нет будущего, но все же хочется отметить, что большая часть родителей все же приводит детей в секции. Дети занимаются и верят в то, что международная арена для нас в ближайшее время откроется. Популярность фигурного катания не снижается. И не только потому, что это красиво и эстетично. Фигурное катание дает разностороннее развитие ребенку. Он не только физически силен, он умеет совладать со своим телом, нервами, умеет слушать музыку и двигаться под нее. Ребенок также занимается хореографией, растяжкой, то есть полностью развит. Даже если вдруг у ребенка не получится пойти по какой-то причине дальше и стать чемпионом, это прекрасная база для будущего.

– Что вы посоветуете родителям, как настроить ребенка на выступление или пережить падение и проигрыш?

– Я думаю, что это должна быть достаточно большая работа именно тренерского коллектива – научить ребенка правильно принимать поражения, подниматься, ставить новые цели. Моя задача, наверное, влюбить детей в этот прекрасный вид спорта и объяснить, что наш вид имеет будущее. Даже если дети, которые не смогли, к сожалению, достигнуть высокого результата, могут все равно участвовать в ледовых шоу, театральных ледовых постановках.

– Насколько фигурное катание дорогое удовольствие? Экипировка, костюмы… К чему в материальном плане нужно готовиться родителям?

– Это дорогой вид спорта. На сезон нужны ботинки с коньками, костюмы для тренировок на льду и в хореографическом зале, теплая одежда. Ребенок быстро растет, поэтому приобретается это все каждый год. И к каждому выступлению, и к новому сезону нужно шить костюмы. Экипировка дорогая, но всегда есть альтернатива: можно купить готовые платья или сшить по собственному эскизу, это будет немного дешевле. Когда моя дочь была маленькой, для выступления нам просто отдали костюм. Также мы потом отдавали коньки и костюмы другим детям. Еще есть специальные сайты для покупки-продажи вещей, уже бывших в употреблении. Поэтому можно начать сразу покупать шикарные костюмы и коньки, потратив на это 40–50 тыс. руб., а можно уложиться в более скромную сумму.

Фото: [ из личного архива Ирины Слуцкой ]

Я ХОЧУ ДАТЬ ШАНС КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

– Набор в школу открыт с 3,5 лет. А если, например, ребенок 7–9 лет захочет прийти, он сможет добиться каких-то высот или это будет любительская история?

– У нас есть определенные регламенты, до какого возраста ребенок должен выполнить хотя бы один разряд. Если ребенок до 10–11 лет не выполняет разряд, к сожалению, он больше никогда не сможет выполнить, потому что это будет невозможно сделать. Лучше отдавать в 4–5 лет, но не позже. То есть 6–7 – уже немножечко поздновато, но знаете, бывают такие бриллианты, которые начинают в 7 и 8 лет и за год уже добиваются результатов. Такое тоже бывает, главное – не пропустить момент присвоения первого разряда, иначе дальше придется перейти просто в любительское катание.

– У вас жесткие критерии для отбора?

– У меня нет жесткого отбора. Открытие будет 1 октября, за неделю до начала у нас будет сбор с тренером, всех девочек и мальчиков посмотрят, но я считаю, что я должна дать возможность тренироваться всем, кто действительно хочет кататься. Я хочу дать шанс любому ребенку: худенькому и не очень, неартистичному и артистичному. Никогда не знаешь, какой потенциал заложен, время покажет. В любом случае кто-то перейдет в спортивную группу, кто-то – в любительскую.

– От вас стоит ждать личных мастер-классов?

– Обязательно! Я курирую весь процесс, также выхожу на лед, и, как показывает практика моих школ, я выступаю с ребятами и праздники мы вместе проводим. Дети должны понимать, что они приходят в школу именно Ирины Слуцкой, а не какую-то другую.

– Ну и вопрос напоследок: в школе запланированы масштабные выступления в ближайшее время?

– Мы будем готовиться к первому празднику в нашей школе, к новогоднему масштабному яркому выступлению. К нам придут с подарками Дед Мороз и Снегурочка, будет большой праздник с яркими костюмами, эмоциями и фотографиями.

Ирина Слуцкая – двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница – семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при, заслуженный мастер спорта России.