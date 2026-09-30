В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности

В среду, 30 сентября, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

До конца рабочей недели в регионе на большей части спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +8-17 градусов, ночью — +2-8. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.