Трамп заменил ИИ на суперинтеллект: что теперь должны писать американские ведомства

Президент США Дональд Трамп подписал указ, меняющий терминологию федерального правительства в отношении искусственного интеллекта. Согласно документу, американским ведомствам рекомендуется использовать термин «суперинтеллект» в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, сообщает ТАСС .

Почему ИИ предложили называть суперинтеллектом

В указе говорится, что используемая федеральными органами терминология должна отражать возможности технологий и перспективы их дальнейшего развития.

Авторы документа считают, что понятие «суперинтеллект» точнее характеризует потенциал и быстро расширяющиеся возможности современных технологий искусственного интеллекта.

Где будут использовать новый термин

Американским государственным ведомствам и другим структурам предписано, насколько это допускается законодательством, применять термин «суперинтеллект» в официальной переписке, публичных заявлениях, на интернет-сайтах, в отчетах и других документах, которые не являются законодательными актами.

При этом указ не предусматривает обязательного изменения уже действующих нормативных документов, в которых используется термин «искусственный интеллект».

Таким образом, речь идет прежде всего об изменении терминологии в коммуникации федерального правительства США, а не о юридическом переопределении самого понятия искусственного интеллекта.