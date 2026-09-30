Трамп заменил ИИ на суперинтеллект: что теперь должны писать американские ведомства

ТАСС: Трамп распорядился называть искусственный интеллект суперинтеллектом

Общество

Президент США Дональд Трамп подписал указ, меняющий терминологию федерального правительства в отношении искусственного интеллекта. Согласно документу, американским ведомствам рекомендуется использовать термин «суперинтеллект» в официальной переписке, публичных сообщениях и документах, сообщает ТАСС.

Почему ИИ предложили называть суперинтеллектом

В указе говорится, что используемая федеральными органами терминология должна отражать возможности технологий и перспективы их дальнейшего развития.

Авторы документа считают, что понятие «суперинтеллект» точнее характеризует потенциал и быстро расширяющиеся возможности современных технологий искусственного интеллекта.

Где будут использовать новый термин

Американским государственным ведомствам и другим структурам предписано, насколько это допускается законодательством, применять термин «суперинтеллект» в официальной переписке, публичных заявлениях, на интернет-сайтах, в отчетах и других документах, которые не являются законодательными актами.

При этом указ не предусматривает обязательного изменения уже действующих нормативных документов, в которых используется термин «искусственный интеллект».

Таким образом, речь идет прежде всего об изменении терминологии в коммуникации федерального правительства США, а не о юридическом переопределении самого понятия искусственного интеллекта.

Читайте также

Залили не тот бензин? Эксперт рассказал, как спасти двигатель без слива топлива

Знакомый Nissan вернулся: в России появились Qashqai Glory по цене от 2,2 млн рублей

Кот Василий каждый раз прятался перед обстрелом и помогал бойцам понять опасность

Почти 2 тыс. заявок поступило на премию «Цифровые решения»

Почти 2 тыс. заявок поступило на премию «Цифровые решения»

В России хотят ввести выплату за 100-летний юбилей: предложена сумма до 200 тысяч рублей

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

«Это мой долг!» — ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Петрович Мельниченко принял участие в голосовании

«Платеж вырастет до 72 тысяч». С 1 октября 2026 года семейная ипотека станет дороже для семей с одним ребенком

«Платеж вырастет до 72 тысяч». С 1 октября 2026 года семейная ипотека станет дороже для семей с одним ребенком

Соседи, Росреестр и банки: как налоговая выявляет серую аренду

Депутат Александр Коган: «Каждый заполненный бюллетень — это личный вклад в общее дело»

Депутат Александр Коган: «Каждый заполненный бюллетень — это личный вклад в общее дело»

«На вас оформляют кредит»: МВД раскрыло опасную схему телефонных мошенников

Арабский военкор оказался впечатлен уровнем жизни в Донбассе

Арабский военкор оказался впечатлен уровнем жизни в Донбассе

На участок всей семьей: спикер Мособлдумы и его жена проголосовали в Балашихе

На участок всей семьей: спикер Мособлдумы и его жена проголосовали в Балашихе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное