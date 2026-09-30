Специалисты колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли почти 160 тыс. звонков

С начала 2026 года специалисты колл-центра системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье» обработали более 156 тыс. звонков от жителей Московской области и других регионов России, в общей сложности с момента запуска проекта в 2019 году в колл-центр поступило уже более 1,3 млн звонков. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» помогает будущим родителям быстро получить необходимую информацию и разобраться в вопросах, связанных с беременностью и родами», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Эксперты дают консультацию по вопросам наблюдения во время беременности, выбора медицинской организации, подготовки к родам и не только, обратиться за помощью к ним можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Узнать больше о работе системы родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.