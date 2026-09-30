Подмосковные предприниматели смогут разработать план развития бизнеса с ведущими экспертами рынка

Предприниматели и организации Подмосковья, которые развивают действующий бизнес в креативных индустриях, могут до 5 октября подать заявку на участие в бесплатном акселераторе «Креативная среда». Программу Центр «Мой Бизнес» Подмосковья проводит при поддержке Федерации креативных индустрий, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мы видим, сколько талантливых предпринимателей запускают проекты в этой сфере, и хотим, чтобы они получили инструменты для системного развития и роста прибыли. Участники акселератора уйдут не с общими советами, а с конкретным планом действий и пониманием, какие шаги нужно сделать уже завтра», – отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

В рамках мероприятия опытные эксперты и лидеры рынка помогут 20 участникам найти точки роста и составить план дальнейшего развития, его проведут для представителей всех направлений креативных индустрий: от книжного дела и дизайна, до видеоигр, кино, моды и народных художественных промыслов.

Участники смогут пройти диагностику текущего состояния бизнеса, посетить три личные встречи с экспертом, четыре тематических вебинара, получить сопровождение кураторов на всех этапах и не только. В качестве экспертов выступят Софья Троценко, член Правления Ассоциации галерей (АГА), президент Фонда поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД», Василий Овчинников, учредитель и руководитель Организации развития видеоигровой индустрии в России и другие.

Заявку необходимо заполнить на сайте. Мероприятие организовано по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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