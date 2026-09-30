В Химках учитель купила квартиру по «Соципотеке»

Учитель из Химок Мария Пожарова, которая преподает английский и немецкий языки в МБОУ СОШ «Наследие», купила квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница вместе с мужем переехала в Подмосковье из Алтайского края, своего жилья в регионе у нее не было. Теперь она уже отметила новоселье в собственной квартире.

«Мы купили двухкомнатную квартиру на вторичном рынке города. Мне нравится наш район. До работы теперь удобно добираться на автобусе. Главное, что теперь есть свое жилье, мы уже переехали и обустраиваемся на новом месте», — рассказала Мария

Участниками проекта могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.