Беспилотная опасность и школа: в региональном депобрнауки пояснили, можно ли оставить ребенка дома без последствий

Родители школьников в ХМАО при объявлении режима «Беспилотная опасность» могут оставить ребенка дома. Такой пропуск образовательная организация должна признать уважительным. Об этом проинформировал региональный департамент образования и науки, сообщил muksun.fm.

Вопрос о посещении школ возник у родителей в ХМАО после того, как в среду, 30 сентября, на территории региона объявили режим «Беспилотная опасность». В соцсетях родители начали спрашивать, нужно ли отправлять детей на занятия, если сигнал опасности действует утром, когда ребенок еще дома, и не будет ли отсутствие школьника считаться прогулом.

Специалисты депобрнауки ХМАО разъяснили: родители вправе самостоятельно принять решение оставить ребенка дома. Если родители считают небезопасным отправлять ребенка в школу во время действия режима, отсутствие на занятиях не должно квалифицироваться как прогул.

«Ваше право оставить ребенка дома. Причина пропуска будет считаться образовательной организацией уважительной», — пояснили власти.

В ведомстве также сообщили, что в детских садах и школах региона оперативно развернуты все необходимые меры для защиты учащихся, там обеспечена безопасная среда. Если ситуация изменится и будет объявлен режим «Угроза беспилотной опасности», образовательный процесс для учеников второй смены переведут в дистанционный формат. Соответствующее уведомление департамент образования и науки разместит дополнительно.

По данным издания, родители в Сети обращают внимание, что в разных школах округа пока не во всех случаях действует понятный и единый алгоритм информирования взрослых о порядке обучения их детей во время подобных режимов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября в Московской области режим опасности БПЛА был объявлен сразу в десятке округов региона.