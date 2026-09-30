Прошло четыре года с момента, когда Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Референдумы на этих территориях состоялись 23–27 сентября 2022 года, а уже 30 сентября были подписаны договоры о принятии их в состав Российской Федерации. Эта дата и стала Днем воссоединения новых регионов с Россией. За минувшие годы этим территориям довелось пройти через множество испытаний, сообщил rosbalt.ru.

Несмотря на продолжающиеся атаки и сохраняющиеся угрозы, здесь не только восстанавливают разрушенное — здесь заново выстраивают мирную жизнь. Открываются школы и больницы, приводятся в порядок дороги, возобновляют работу предприятия, люди вновь получают рабочие места, привычные услуги и уверенность в завтрашнем дне.

Воссоединение открыло регионам путь в единое российское правовое, экономическое и социальное пространство. Сегодня Донбасс и Новороссия — это не «отдельная история» и не территории, оставленные один на один со своими проблемами. Это часть масштабной работы, в которой задействованы федеральные органы власти, регионы-шефы, строители, врачи, учителя, волонтеры, инженеры, предприниматели и сами жители.

Ключевой итог последних лет состоит в том, что восстановление приобрело системный характер. Речь уже не идет о точечных ремонтах — происходит планомерное обновление жилья, коммунальных сетей, дорог, школ, больниц, детских садов и общественных пространств.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Согласно данным российских властей, с 2022 года в новых регионах построено или обновлено порядка 420 объектов здравоохранения, а также восстановлено более 1,7 тыс. школ и детских садов. Только в ДНР работы завершены примерно на 13 тыс. объектов — это многоквартирные дома, учреждения социальной и культурной сферы, объекты ЖКХ и энергетики.

Перемены заметны не только в крупных городах. Меняется и повседневная среда в небольших населенных пунктах: появляются отремонтированные дороги, стабильнее работают коммунальные службы, открываются аптеки, магазины, отделения банков, центры предоставления государственных услуг. Немаловажная часть этой работы — возвращение людям базового ощущения нормальности: когда можно записать ребенка в школу, обратиться к врачу, получить документы, устроиться на работу и строить планы не на неделю вперед, а на годы.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разобралось, какие работы продолжаются сейчас на территории новых регионов.