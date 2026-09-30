Гниющие отходы и разбросанные стаканчики: горожане рассказали, что происходило на пляже Перми после закрытия сезона

В редакцию портала Properm.ru обратились читатели, которые решили прогуляться у воды после окончания летнего сезона. По их словам, территория оказалась буквально завалена отходами: возле скамеек и урн валялись кофейные стаканчики, пакеты и другие отходы. Как рассказали пермяки, за пляжем перестали следить после того, как оттуда ушли отдыхающие и купающиеся. Мусор гниет, а ветер разносит его по округе. Корреспондент опубликовал фото пляжа, подтверждающие слова местных жителей.

Однако ситуация изменилась. После того как в понедельник, 28 сентября, в телеграм-канале Properm.ru вышел пост о беспорядке, горожане, отправившиеся на прогулку к пляжу, увидели его совершенно другим. Место отдыха у воды заметно преобразилось. Фото подтверждают, что на территории провели качественную уборку. Мусор аккуратно сложен по пакетам и лежит возле мусорных баков.

Ранее сообщалось, что почти в 4 тыс. подъездах Подмосковья провели уборку с начала сентября.