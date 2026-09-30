Подмосковная прокуратура добилась обвинительного приговора в отношении блогера Портнягина

Прокуратура Московской области добилась обвинительного приговора в отношении блогера Дмитрия Портнягина, его супруги, а также Алексея Николаева, приговор вынес Мещанский городской суд города Москвы. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным ведомства, в период с 2018 по 2021 год Портнягин осуществлял руководство деятельностью, связанной с консультированием по вопросам ведения бизнеса и управления, и принял решение о продолжении своей деятельности от имени своей супруги и друга, также имеющих статус индивидуальных предпринимателей, чтобы минимизировать сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Через упрощенную систему налогообложения с исчислением налога по ставке 6% и допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей, подсудимые уклонились от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей.

Соучастники через совершение ряда финансовых операций легализовали более 15,3 млн рублей. Помимо этого, супруги с этой же целью приобрели апартаменты в столице за более чем 7,3 млн рублей.

В феврале 2022 года Портнягина через посредников передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы в размере 300 тыс. рублей за неисполнение им служебных обязанностей по сносу самовольной постройки, расположенной на улице Образцова.

Портнягину назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. рублей, его жене - восемь лет с отсрочкой отбывания наказания, до достижения ее малолетнего ребенка 14 летнего возраста и со штрафом в размере 3 млн рублей.

Алексей Николаев приговорен к двум годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, условно с испытательным сроком три года. Блогер был взят под стражу в зале суда, отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, деньги, полученные в результате совершенных преступлений в сумме 22 млн 308 тыс. рублей, конфискованы и обращены в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.