Жителям Подмосковья напомнили о правилах цифровой гигиены

Жителям Подмосковья следует регулярно проверять настройки безопасности своих устройств и аккаунтов, чтобы защитить их от взлома. Об этом во Всероссийский день интернета сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что информационные технологии лежат в основе онлайн-сервисов. Искусственный интеллект помогает обрабатывать данные и автоматизировать рутинные процессы, а кибербезопасность защищает личную информацию пользователей. При этом пользователям следует обновить пароли и сделать их более сложными, а также включить двухфакторную аутентификацию в приложениях, где она доступна.

В честь праздника жителям также порекомендовали проверить, установлены ли обновления антивирусного программного обеспечения.

Эти правила помогут снизить риск несанкционированного доступа к личным данным. Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.