«Я все сделала сама»: Ирина Слуцкая раскрыла секреты своего нового ледового шоу, которое пройдет в Подмосковье

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в регионе продолжаются бесплатные показы ледовых спектаклей от Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Также жителей региона ждет еще один сюрприз: новое ледовое шоу двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы, двукратного призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой. Представление по мотивам известной сказки «Двенадцать месяцев» (0+) можно будет посетить уже в начале января. В эксклюзивном интервью «Подмосковье сегодня» Ирина рассказала, чего ждать зрителям от представления, в каких городах пройдет шоу и чем оно отличается от прочтения оригинальной сказки.

ИСТОРИЯ ПРО ДЕВОЧКУ-СИРОТКУ

– Ирина, расскажите, пожалуйста, про ваше новое ледовое шоу «Двенадцать месяцев». Чья была задумка создать этот спектакль и чего ждать зрителям?

– Ледовое шоу «Двенадцать месяцев» – полностью моя задумка. Я работала над этим представлением и как режиссер, и как продюсер. Я все сделала сама. Единственное – постановщиком шоу был мой коллега. У меня работает большая команда: это потрясающий состав фигуристов, воздушных гимнастов и акробатов. Все они к тому же прекрасные актеры. Также зрители услышат авторскую музыку, увидят красивые костюмы и качественный видеоконтент, который будет выводиться на проектор. Сама известная сказка показалась мне абсолютно подходящей для новогоднего торжества. Это история про девочку-сиротку, которая ждет чуда в новогоднюю ночь. И, конечно, оно произойдет, история закончится хеппи-эндом. При этом у меня свое прочтение известного сюжета – у нас здесь и ярмарка, и бал, и путеводная волшебная звезда, в роли которой выступает воздушная гимнастка... Очень собой горжусь, и для меня это очень дорогой проект, который я создала и проспонсировала сама. Я надеюсь, что он долгие годы будет радовать зрителей.

Фото: [ из архива Ирины Слуцкой ]

– С этим шоу вы будете выступать в разных городах? И ждать ли «Двенадцать месяцев» жителям Подмосковья?

– Тур будет проходить с декабря по март. Премьера «Двенадцати месяцев» с успехом уже прошла в Великом Устюге. Также мы выступим в Рязани, Туле, Сыктывкаре, Ухте, Ярославле, Рыбинске, Череповце, Калининграде, Тюмени, Норильске... Всего ледовое шоу увидят в сорока городах России. Что касается Подмосковья, мы выступим 2 января в Балашихе, 3 января в Коломне и 5-го – в Мытищах. К тому же наш второй состав артистов отправится с гастролями по городам Белоруссии.

ПОКА РАНО

– Осенью этого года вы открыли Спортивную школу в Одинцовском городском округе. Будут ли участвовать в этом шоу подопечные из этой школы?

– Нет, им пока еще рано. На сегодняшний день в шоу участвуют артисты, которые собраны не только из Москвы и Подмосковья, но и из других регионов. Это ребята, которые прекрасно катаются. Это и действующие спортсмены, и те, кто уже завершил свою карьеру.

– Жители Подмосковья смогут увидеть вас на льду?

– Да, конечно. Зрители смогут увидеть меня на льду в роли Волшебницы-зимы, но, правда, я буду участвовать не во всех представлениях.