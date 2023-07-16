«Как будто это происходит не со мной»: победительница проекта «Голос.Дети» исполнила давнюю мечту

13-летняя певица Олеся Казаченко из Ногинска уже может похвастаться выступлением на 70-тысячную аудиторию «Лужников». Недавно она победила в конкурсе детской авторской песни, и теперь ее собственный трек будут крутить по радио. В беседе с нашим корреспондентом Олеся рассказала, благодаря чему исполняются ее мечты, как она прорывалась на кастинг в популярное вокальное шоу и делала уроки в машине между репетициями.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЛЬНИК

Олесе Казаченко 13 лет. Но девочка уже может похвастаться победами во множестве конкурсов федерального уровня. Недавно она так удачно выступила в финале песенного конкурса «Детский автор России», что получила два спецприза – ротацию своей авторской песни «Простыла» на радио и организацию сольного концерта.

«На радиостанции прозвучит моя песня! – радуется в беседе с нашим корреспондентом Олеся. – Это исполнение мечты! Как будто это все происходит не со мной! Когда я писала эту песню, я подумать не могла, что она попадет в финал, что над постановкой и режиссурой номера будет работать огромная команда профессионалов. Это очень круто! – считает девушка».

УРОКИ В МАШИНЕ

Заниматься вокалом дочка начала, когда ей было чуть больше четырех лет. Мама Олеси Мария Казаченко вспоминает, как они вместе с дочерью проходили весь этот путь.

«Я ее возила по три, пять, а иногда и по шесть дней в неделю на репетиции. Конечно, было такое, что приходилось делать уроки в машине, есть из термосов. Это все мы прошли, это нам знакомо», – рассказывает Мария.

В шесть лет Олеся отправилась на кастинг детского «Голоса». К сожалению, попытка была неудачной. Через два года – тот же отбор. Снова мимо. Но Олеся не из тех, кто сдается! 2020 год, седьмой сезон шоу и третья попытка – наконец 10-летняя певица покоряет жюри.

«Я к этому двигалась всю свою жизнь, мечтала об этом. Я даже не думала тогда о победе. И просто решила проживать эмоции, запомнить их. А еще я думала, что надо стараться, вкладывать всю душу в каждую песню на ка­­ждом этапе», – вспоминает Олеся.

Фото: [ Личный архив Олеси Казаченко ]

Эти старания окупились. Девочка неожиданно для себя победила. А в прошлом году даже спела вместе со своим наставником Бастой в «Лужниках» для 70-тысячной аудитории.

МОЙ ЗРИТЕЛЬ

У Олеси было еще несколько успешных проектов. Например, озвучка героини мультика «Виво». Еще юная певица стала актрисой мюзикла Российского движения школьников ZUMER. К тому же Олесю пригласили соведущей Сергея Малоземова в конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!».

А около года назад певица стала сама писать песни.

«В основном это все приходит мне ночью. Я просто могу сесть за фортепиано, когда уже темно на улице, включить какую-нибудь подсветку и начать играть и придумывать, – улыбается Олеся. – Я готова выступать даже для одного слушателя в зале. Главное, чтобы это был свой человек, свой зритель, который будет тебя слушать».

кстати

Трек «Простыла» зрители скоро услышат в эфире одного из федеральных каналов.