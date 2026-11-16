Лимит пенсионных баллов: эксперт объяснил, почему 15 баллов хуже нынешних 10

Инициатива по увеличению годового лимита пенсионных баллов с 10 до 15, выдвинутая первым заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Капланом Панешем, может обернуться финансовым разочарованием для будущих пенсионеров. В комментарии для Pravda.Ru кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов спрогнозировал риск снижения реальных выплат при таком формальном расширении возможностей.

Эксперт подчеркнул, что пенсионная формула представляет собой сложную математическую систему, где простое изменение одного показателя без глубоких макроэкономических расчетов чревато непредсказуемыми последствиями как для получателей минимальных, так и высоких пособий. Нередко даже многолетний стаж в бюджетной сфере не гарантирует существенного роста выплат из-за специфики внутренних коэффициентов.

Суть опасности кроется в том, что баллы не имеют фиксированной стоимости и привязаны к общей экономической шкале и наполнению Социального фонда. По словам Добромыслова, «ручное» регулирование лимита в отрыве от предельной базы оплаты труда может привести к обесцениванию самого коэффициента.

Только кажется, что повышение лимита до 15 баллов увеличит пенсию. На деле может выйти наоборот — вплоть до общего снижения выплат. Поэтому, прежде чем предлагать такое, стоит разобраться в пенсионной формуле, — отметил экономист.

Если государство поднимет планку сбора баллов, но не увеличит пропорционально фонд оплаты труда, с которого взимаются страховые взносы, стоимость одного балла неизбежно упадет. В итоге человек, честно заработавший 15 единиц вместо прежних 10, получит на руки ту же или даже меньшую сумму, чем тот, кто укладывался в старый лимит.

По мнению экономиста, последствия такого шага могут ударить по всей финансовой устойчивости системы, которая сейчас и так страдает от серых схем оплаты труда. Современная пенсионная модель в России стремится к так называемой «плоской пенсии», где дифференциация между выплатами остается минимальной для обеспечения социальной стабильности. Попытка искусственно расширить коридор накоплений без расширения налоговой базы приведет лишь к тому, что государство будет вынуждено пересматривать стоимость коэффициента в сторону уменьшения. Добромыслов указал, что вместо манипуляций с баллами экономисты предлагают обратить внимание на предельный фонд оплаты труда, с которого взимаются страховые взносы, однако такие шаги требуют долгосрочного прогнозирования. Государство внимательно следит за наполнением бюджета, учитывая, что скрытые выплаты персоналу и серые схемы оплаты труда негативно влияют на устойчивость фонда, и любое разбалансирование системы ради популистских обещаний может привести к ее дефициту.

Эксперт резюмировал, что пенсионная система требует прогнозов не на 15 лет, а на 75–100 лет, и любые резкие изменения могут пошатнуть возможность увеличения выплат в будущем. Добромыслов напомнил, что прошлые модели начисления были более прозрачными, однако они создавали избыточную нагрузку на финансовую систему страны, поэтому сегодня гражданам приходится самостоятельно изучать, как периоды работы учитываются при определении итоговых сумм.

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