Лосось на ужин усыпит лучше индейки: диетолог Сигел раскрыла секрет триптофана

Диетолог Сигел назвала лосось лучшим белком для улучшения сна

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Употребление лосося на ужин может способствовать более крепкому сну благодаря сочетанию полезных веществ, а не только за счет содержания триптофана. Об этом сообщает Real Simple.

Диетолог Сэм Сигел пояснила, что популярное мнение о снотворном эффекте индейки или курицы является заблуждением. Хотя эти продукты богаты триптофаном, при употреблении большого количества белка в кровь поступает множество других аминокислот, которые конкурируют с ним и не дают ему в нужном объеме достичь мозга.

По словам специалиста, лосось выгодно отличается от другой белковой пищи, поскольку его польза не ограничивается триптофаном. В этой рыбе сочетаются омега-3 жирные кислоты, витамин D и противовоспалительные компоненты, что дает ему strongest научную поддержку среди всех белковых блюд для ужина. Сигел рекомендует ограничивать порцию готового продукта примерно 110–140 граммами, что сопоставимо с размером ладони.

Кроме того, диетолог советует подавать рыбу со сложными углеводами, такими как полба или сладкий картофель, и овощами. Углеводы стимулируют выброс инсулина, который помогает убрать конкурирующие аминокислоты из крови, облегчая триптофану путь к мозгу.

Ранее диетолог Лясковская назвала самые полезные сорта рыбы.

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