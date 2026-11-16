Голливудский триумф: уроженец Реутова Юра Борисов покорил красную дорожку GQ Men of the Year

Уроженец Реутова Юра Борисов стал одним из главных героев светской хроники на престижной вечеринке GQ Men of the Year 2026 в Лос-Анджелесе, где его стильный образ отметил авторитетный американский журнал. Об этом пишет REGIONS .

Стильный дебют в Лос-Анджелесе

Знаменитый отель Chateau Marmont вновь собрал цвет мировой киноиндустрии на ежегодном мероприятии GQ Men of the Year. Среди голливудских звезд первой величины — Мэтта Дэймона, Кары Делевинь, Дени Вильнева и Дона Чидла — ярко выделялся российский актер Юра Борисов. Для красной дорожки артист предпочел сдержанный элегантный образ, выбрав черный костюм от моного дома Dior в сочетании с классической белой рубашкой.

Особое внимание модных обозревателей американского GQ привлекли выразительные детали наряда. Эксперты выделили необычно широкие лацканы пиджака, отметив, что российский актер мастерски поддержал главный тренд вечера наряду с коллегой по цеху Эндрю Гарфилдом.

Новые высоты международной карьеры

Появление Борисова на престижном американском событии стало очередным подтверждением его стремительного взлома мировой киносцены. Знакомство и творческий тандем с тем же Эндрю Гарфилдом завязались во время работы над амбициозным проектом итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Искусственный».

Картина посвящена истории развития искусственного интеллекта и закулисью компании OpenAI. В ленте Юра Борисов примерил образ Ильи Суцкевера — одного из ключевых разработчиков и сооснователей технологического гиганта. Роль главы компании Сэма Альтмана исполнил Гарфилд, а компанию на экране им составили Моника Барбаро и Марк Райлэнс. Масштабный сюжет охватывает два десятка лет эволюции машинного обучения и борьбы за контроль над технологиями будущего. Мировая премьера фильма состоялась осенью на кинофестивале в Нью-Йорке, а полноценный прокат в США стартует 25 декабря.

Напомним, что уроженец подмосковного Реутова прочно закрепился в статусе звезды мирового масштаба после триумфального успеха в картине Шона Бейкера «Анора», которая принесла российскому актеру историческую номинацию на «Оскар».