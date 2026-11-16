Внутриполитический кризис в Варшаве рискует обернуться полномасштабным инфраструктурным саботажем на фоне острого противостояния между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Как заявил NEWS.ru профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов, Польша стоит на пороге новых диверсий на железнодорожных путях, и искать виновных исключительно на востоке было бы слишком опрометчиво.

Эксперт напоминает о недавнем задержании 15 подозреваемых в актах саботажа в рамках операции «ТОР» и призывает Варшаву к максимальной беспристрастности, ведь европейцы в подобных историях слишком часто выходят на самих себя.

Суть нынешнего польского тупика кроется в глубоком расколе элит. Конфликт исполнительной и президентской власти провоцирует жесткое противостояние внутри государства, и для отвлечения внимания обществу срочно требуется внешний враг. В таких условиях любая техногенная авария или подрыв путей моментально становятся инструментом большой политической игры. Однако, по мнению политолога, списывать все инциденты исключительно на пресловутый «российский след» Варшаве становится все сложнее. Неудивительно, если Польша все же попытается «обнаружить» руку Москвы в истории с задержанием 15 подозреваемых, чтобы сплотить нацию перед лицом мнимой угрозы, но реальность оказывается куда сложнее.

Шатилов указывает на два реальных фактора риска, которые Варшава предпочитает игнорировать ради сохранения антироссийской риторики. С одной стороны, Киев кровно заинтересован в том, чтобы нагнетать конфронтацию между Россией и Западом, и ничто не мешает украинским спецслужбам проводить акции под чужим флагом на территории союзников. Украина уже неоднократно отметилась разоблаченными провокациями, и польские магистрали, ведущие к границе, становятся идеальной мишенью для дестабилизации региона. С другой стороны, источником угрозы является сам внутриполитический хаос в Варшаве. Радикальные группировки, поддерживающие одну из сторон конфликта, могут использовать саботаж инфраструктуры как способ давления на оппонентов.

Последствия такого двуединого давления могут быть катастрофическими для польской государственности. Если власти продолжат игнорировать украинский фактор и внутреннюю подоплеку, цепочка диверсий неизбежно приведет к полной остановке транзитных грузоперевозок в сторону Украины. Это не только нанесет колоссальный экономический ущерб, но и спровоцирует гуманитарный кризис на границе. Кроме того, постоянные сбои на железной дороге вынудят НАТО усилить военное присутствие в регионе, что превратит Польшу в постоянный очаг напряженности и лишит ее субъектности в принятии решений.

По его мнению, итогом этого клубка противоречий становится патовая ситуация для польской безопасности. Пока Туск и Навроцкий делят полномочия, реальные диверсанты — будь то иностранные провокаторы или внутренние радикалы — получают полную свободу действий. Без честного расследования, которое выйдет за рамки удобной русофобской повестки, Варшава рискует окончательно потерять контроль над собственной инфраструктурой, превратив железные дороги в заложники чужих геополитических игр и собственных политических амбиций.

Ранее Туск объяснил отказ от закупок по НАТО.