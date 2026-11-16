Космический дозор из Одинцова поможет бороться с опасным сорняком

Одинцовский округ запускает передовую систему борьбы с борщевиком Сосновского, объединяющую спутниковый мониторинг, искусственный интеллект и мобильные приложения для мгновенного реагирования. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.

Космический мониторинг и нейросети

Борьба с агрессивным сорняком в Подмосковье выходит на принципиально новый технологический уровень. Теперь за распространением опасного растения будут наблюдать не только во время инспекторских рейдов, но и из космоса. Специальные снимки со спутников Sentinel-2 станут обновляться каждые пять дней в разгар сезона роста, а встроенные алгоритмы искусственного интеллекта займутся анализом кадров для раннего выявления свежих очагов. Как отмечают в администрации округа, современные цифровые инструменты дают возможность не просто констатировать факт заражения территории, но и прогнозировать пути миграции сорняка, работая на опережение.

Параллельно реорганизуют работу с обращениями граждан. Поступающие через платформу «Добродел», ЕДС Московской области и почту сигналы от жителей теперь передаются нейросети. Программа мгновенно считывает адреса, кадастровые данные и текстовые описания, автоматически вычисляя точные географические координаты и объединяя дублирующие заявки для удобства коммунальных служб.

Мобильные помощники и жесткий контроль

Для полевых бригад создано специализированное мобильное приложение. Находясь на месте, специалисты могут сфотографировать подозрительный росток, после чего нейросеть тут же определит вид растения. Если программа подтвердит совпадение с борщевиком с вероятностью выше 95%, задача по его уничтожению будет закрыта автоматически, что в разы ускорит расчистку территории.

Координировать проект доверили специальной рабочей группе под руководством заместителя главы округа Анны Садетдиновой. Эксперты планируют собираться ежемесячно для оценки эффективности нововведений, тестирования беспилотных летательных аппаратов и организации выездов на самые сложные объекты.

Почему это критически важно

Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу не только для местной экосистемы, вытесняя другую растительность, но и непосредственно для здоровья людей. Сок растения насыщен фуранокумаринами — веществами, которые при попадании на кожу и под воздействие солнечных лучей вызывают тяжелейшие фотохимические ожоги.

Напомним, что в регионе действует строгая система контроля: за уничтожение опасной зелени на муниципальных территориях отвечают местные власти, а на частных землях — их владельцы. Более того, с весны 2026 года ответственность за борьбу с сорняком закреплена на федеральном уровне. Игнорирование предписаний грозит крупными административными штрафами, а для владельцев сельскохозяйственных наделов халатность может обернуться даже принудительным изъятием земельного участка.