Эстония закрывает границу: автопутешественникам из РФ ищут новые маршруты

С 1 декабря привычный сухопутный маршрут из России в Эстонию окончательно уйдет в прошлое, однако аннулировать уже выданные шенгенские визы Таллин пока не планирует. Как заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра отдыха и туризма» Люсинэ Кодякова, закрытие пунктов пропуска на границе не приведет к автоматическому обнулению документов, хотя само путешествие станет значительно сложнее.

По ее словам, с этого дня путешественникам придется полностью пересматривать логистику, искать альтернативные варианты передвижения между двумя государствами или переносить поездки на неопределенный срок. Это решение Таллина, принятое на фоне инцидента с оборонным предприятием Threod Systems, в причастности к которому бездоказательно обвинили Москву, бьет в первую очередь по тем, кто привык добираться до Евросоюза на автомобиле или автобусе.5 источников

Путь в Европу для россиян теперь может стать заметно длиннее и дороже. Поскольку сухопутный коридор через Ивангород и Нарву будет полностью заблокирован, туристам придется искать обходные маршруты через третьи страны. Наиболее вероятным хабом для пересадки становится Стамбул, что увеличит стоимость билетов в три-пять раз и добавит десятки часов в дороге. Тем, у кого уже куплены автобусные билеты на рейсы в Эстонию, эксперт советует не паниковать раньше времени, а дождаться официального сообщения от перевозчика и уточнить условия полного возврата средств или переноса поездки на другое направление. Люсинэ Кодякова подчеркивает, что отели и другие туристические услуги в текущих условиях лучше бронировать исключительно с возможностью бесплатной отмены. «Не советую рассчитывать на быстрое снятие ограничения, — добавила она. — Закрытие границы само по себе не означает полного запрета на въезд россиянам, но фактически ставит крест на бюджетном автотуризме в этом направлении».

По ее мнению, для обладателей двойного гражданства или родственников в ЕС, которые составляли основную массу пассажиров автобусных рейсов, это станет критичной логистической проблемой, вынуждающей тратить тысячи евро на перелеты вместо сотен на автобус. Для туристического бизнеса в приграничных регионах России, жившего за счет шопинга и транзита, это означает фактическую остановку деятельности. Кроме того, закрытие границы создает опасный прецедент для дальнейшего выдавливания россиян из европейского пространства, где Эстония, по мнению Москвы, прочно закрепила за собой статус крайне враждебного государства. В МИД России уже пообещали проверить на достоверность данные о перекрытии погранпереходов, назвав этот шаг проявлением «агрессивной и безудержной русофобии», если информация подтвердится.

Эксперт резюмировала, что итог — это окончательное схлопывание самого доступного «окна в Европу» для жителей Северо-Запада России. Сухопутная граница, которая с сентября 2022 года и так была доступна лишь для владельцев недвижимости, родственников или по гуманитарным целям, теперь закрывается полностью, превращая Эстонию в направление для обладателей исключительно толстого кошелька и большого запаса свободного времени. Властям остается лишь призвать граждан проверять статус своих виз и готовиться к тому, что привычная поездка на выходные в Таллин теперь потребует пересадки в Турции и бюджета трансатлантического перелета.

Ранее сообщалось, что МИД РФ проверит информацию о закрытии Эстонией границы с 1 декабря.