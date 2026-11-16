Вирус под контролем: в Нижегородской области зафиксировали 13 вспышек бешенства среди животных

Нижегородская область столкнулась с серьезной биологической угрозой: на территории региона зафиксировали 13 активных очагов бешенства, которые сейчас держат на жестком контроле сотрудники регионального ГУ МЧС России. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Вирус, обладающий абсолютной летальностью, поразил сразу шесть районов, названия которых власти пока держат в секрете, чтобы не провоцировать панику. Бешенство в наших широтах — это классическая природная эпизоотия, где главным разносчиком смерти выступает обыкновенная лисица. Именно рыжие хищницы, чей ареал все чаще пересекается с дачными поселками, несут смертельную опасность, хотя в цепочке заражения могут участвовать и волки с енотовидными собаками. Заражение происходит стремительно: одного укуса или даже ослюнения поврежденной кожи достаточно, чтобы вирус начал необратимое разрушение нервной системы, если человек немедленно не обратится за медицинской помощью.

Ситуация осложняется тем, что МЧС и ветеринарным службам приходится работать в режиме абсолютной тишины, не раскрывая карты заражения. Наличие 13 очагов в шести неуточненных районах вынуждает спасателей готовиться к масштабной вакцинации дикой природы — в ближайшие дни оральную вакцину для хищников начнут сбрасывать с малой авиации прямо в лесные массивы. Под угрозой оказались не только охотники, но и обычные жители частного сектора, чьи хозяйства граничат с лесополосой, а также владельцы домашних животных, забывающих о ежегодных прививках. Главная задача оперативных служб сейчас — не просто купировать текущие вспышки, но и выстроить невидимый санитарный кордон, который не даст вирусу мигрировать по транспортным артериям в сторону Нижнего Новгорода и Арзамаса. Последствия бездействия были бы катастрофическими: один зараженный енот, попавший в промзону, способен запустить цепную реакцию среди безнадзорных собак, превратив пригороды в зону отчуждения.

Пока МЧС контролирует ситуацию, жителям настоятельно рекомендуется смотреть в оба при поездках на дачу и обходить стороной любую лису, вышедшую к человеческому жилью в дневное время — такое поведение для дикого зверя нетипично и почти всегда означает финал. Властям предстоит провести ювелирную работу, чтобы остановить заразу, а гражданам остается лишь проверить ветеринарные паспорта своих питомцев. Вирус не выбирает жертв, и в этой тихой лесной войне единственным щитом для человека остается вовремя сделанная прививка и здравый смысл, ведь бешенство не лечится, а лишь предупреждается.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе был зафиксирован резкий всплеск бешенства среди животных.