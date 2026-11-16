Банки открыли застройщикам Рязанской области 74 кредитные линии на ₽104,3 млрд

Эта сумма распределена почти по 14,7 тыс. открытых счетов, и механизм их работы прост, но надежен — деньги хранятся в банке-агенте до тех пор, пока застройщик не получит разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Только после этого финансовые институты перечислят средства девелоперам, а до того момента капитал остается неприкосновенным для строительных компаний. По данным Банка России, такая схема полностью страхует покупателей от потери накоплений в случае внезапной заморозки объекта или банкротства строительной фирмы, позволяя гражданам вернуть вложенные средства в полном объеме.

За сухими цифрами статистики стоит жесткая система контроля, которую заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова называет проектным финансированием. По ее словам, этот механизм не просто защищает интересы дольщиков, но и выступает мощным стимулом для самих застройщиков сдавать жилье в срок. Банки открывают девелоперам целевые кредитные линии — к 1 октября их число достигло 74 на общую сумму 104,3 млрд рублей. Именно за счет этих заемных средств компании возводят бетонные каркасы, а использование каждого рубля строго мониторится кредитором. Поскольку долг перед банком нужно отдавать из тех самых замороженных денег на эскроу, у строителей не остается иного выхода, кроме как соблюдать график работ, ведь любая задержка автоматически делает кредит золотым. По сравнению с началом января этот показатель вырос в полтора раза, что говорит о небывалом строительном буме в регионе.

Последствия такого финансового изобилия для региона носят двоякий характер. С одной стороны, колоссальный объем замороженных средств (54,3 млрд рублей — это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом крупного муниципалитета) гарантирует, что десятки жилых комплексов будут достроены любой ценой, так как банки кровно заинтересованы в возврате своих 104,3 млрд кредитных средств. С другой стороны, такая высокая закредитованность девелоперов делает строительный сектор крайне чувствительным к ключевой ставке Центробанка. Если стоимость проектного финансирования резко вырастет, застройщики будут вынуждены поднимать цены на квадратный метр, чтобы покрыть процентные расходы, что ляжет бременем на плечи тех самых покупателей, чьи деньги сейчас лежат на эскроу. Таким образом, Рязанская область фактически перешла на рельсы цивилизованного рынка недвижимости, где риск превратиться в обманутого дольщика сведен к юридическому минимуму.

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