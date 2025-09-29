Капитан «Флориды» выбыл до конца сезона: Барков незаменим, но, возможно, это шанс для Кузнецова

Для обладателей Кубка Стэнли двух последних лет «Флорида Пантерз» начало нового сезона начинается с плохих новостей. Вначале стало известно, что примерно половину регулярки пропустит один из лидеров команды Мэттью Ткачак, затем тяжелую травму получил капитан Александр Барков.

Медицинский отпуск Ткачака команда смогла бы пережить относительно безболезненно. Более того, это помогло «Флориде» сохранить чемпионский состав. Внушительная зарплата американца ($9,5 млн) на время его отсутствия не будет учитываться под потолком зарплат. Это позволило менеджменту клуба заключить новые соглашения с Сэмом Беннеттом, Аароном Экбладом и Брэдом Маршаном и при этом не расставаться с кем-то из важных игроков.

Фото: [ Мэттью Ткачак и Александр Барков/ХК «Флорида Пантерз» ]

Заменить Баркова будет сложно, если вообще возможно.

Что произошло

На тренировке «Флориды» нападающий столкнулся с защитником Нико Микколой и смог покинуть лед только с посторонней помощью.

Вердикт врачей оказался, мягко говоря, неутешительным. Барков перенес операцию на связках правого колена (передней крестообразной и медиальной коллатеральной).

По прогнозам, срок восстановления займет от семи до девяти месяцев. Это значит, что Барков гарантированно не поможет сборной Финляндии на Олимпиаде, пропустит весь регулярный чемпионат и неизвестно, будет ли готов к началу плей-офф.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

«Нечего скрывать, у нас дыра в составе. Это очень важный для нас игрок и лидер в раздевалке. Сейчас нам потребуется отдача от других наших лидеров. Мы увидим других игроков на его месте. Я понимаю, что травмы дают шанс другим ребятам. Но заменить Баркова каким-то одним игроком будет нереально. Здесь должна быть работа коллектива — это должно дойти до всех, включая и тренеров», — сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

Внутренние резервы

Опытный Брэд Маршан назвал Баркова лучшим двусторонним хоккеистом мира — равноценных игроков на позиции центра у «Флориды», конечно, нет. Можно передвинуть в топ-6 Антона Лунделля, но тогда распадется прекрасно проявившее себя в плей-офф третье звено.

Фото: [ Антон Лунделль/ХК «Флорида Пантерз» ]

Другой вариант — перевести в центр кого-то из краев. Некоторый опыт игры на этой позиции есть, например, у Эвана Родригеса. Если бы речь шла о нескольких играх, такой паллиативный вариант, вероятно, бы и сработал. Но тут замена требуется на весь сезон, поэтому «Флорида» обязана рассмотреть варианты усиления извне. Поскольку Барков помещен в список долгосрочно травмированных (LTIR), его зарплата ($10 млн) под потолком не будет учитываться, так что свободные средства у «Пантерз» появятся.

Возможные трансферы

Проблема все же не в свободных деньгах под потолком, а в том, что прямо сейчас свободных игроков должной квалификации найти непросто.

«Анахайм Дакс» никак не могли договориться о новом контракте с 22-летним Мэйсоном Мактавишем. Клуб предлагал ему соглашение на $5,5 млн, сторона игрока требовала $7 млн. Мактавиш мог бы стать оптимальным вариантом для «Флориды», да еще и отличным вложением в будущее.

Но в «Анахайме» не дремали и, видимо, угрозу почувствовали. Буквально за пару дней назад казавшиеся безнадежно застрявшими переговоры вылились в многолетнее соглашение. И — какое совпадение! — Мактавиш без проблем получил требуемые $7 млн.

Фото: [ ХК СКА ]

По данным RG, «Флорида» перешла к рассмотрению варианта с Евгением Кузнецовым. 33-летний обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» все еще ищет себе новый клуб в НХЛ и после не слишком удачного эксперимента со СКА в КХЛ возвращаться не хочет. Сообщалось, что форвард отверг предложение магнитогорского «Металлурга».

Пожалуй, Кузнецов не слишком подходит к невероятно энергичной манере игры «Флориды», но клуб из Санрайза может рискнуть. Потери будут не слишком велики: надо полагать, бывший партнер Александра Овечкина согласиться играть за умеренную зарплату, а если эксперимент окажется неудачным «Флорида» будет искать усиление ближе к дедлайну.

Уровень мастерства Кузнецова сомнений не вызывает. Если он ответственно отнесется к делу и будет готов физически, то с такими партнерами как Сэм Райнхарт и Картер Верхаге запросто может набить добротную статистику и серьезно напомнить о себе в НХЛ.