Капризов пробил плотину: в НХЛ хлынули большие контракты

Рекордный контракт Кирилла Капризова, подписавшего соглашение с «Миннесота Уайлд» на восемь лет с ежегодной зарплатой $17 млн, не могло не повлиять на весь рынок игроков в НХЛ.

Только в октябре было подписано пять контрактов с восьмизначными цифрами. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джейк Айкел станет третьим в лиге по зарплате после Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз» ($14 млн) и, разумеется, Капризова.

«Вегас» дал своему лидеру восьмилетний контракт с кэпхитом $13,5 млн. Айкел был выбран под общим вторым номером на драфте-2015 «Баффало Сейбрз», не первым — потому что там был Коннор Макдэвид. Перейдя в «Вегас», он показал всю щедрость своего таланта и завоевал с командой Кубок Стэнли. В текущем чемпионате Айкел возглавляет список бомбардиров с 19 (8+11) очками.

«Виннипег Джетс» переподписали своего лучшего бомбардира последних лет Кайла Коннора — семь лет и $12 млн год. Коннор — выходец все с того же перегруженного талантами драфта-2015 (общий 17-й номер, что теперь представляется огромной удачей «Виннипега»).

Эти два соглашения, пожалуй, не вызывают вопросов и на фоне контракта Капризова даже кажутся слишком скромными. Речь идет об игроках как минимум сопоставимых по уровню с россиянином. В последние дни октября одним за другим были подписаны еще три крупных контракта.

Томас Харли («Даллас Старз») — $10,587 млн, 8 лет

«Даллас», плотно прижатый потолком зарплат, все же изыскал возможность выкатить роскошный контракт 24-летнему защитнику. Харли станет вторым по зарплате игроком команды после нападающего Микко Рантанента ($12 млн) и будет зарабатывать больше еще одного финна Миро Хейсканена ($8,45 млн), который вообще-то считается лидером обороны «Звезд» и первым защитником большинства. До конца контракта Хейсканена еще три года, не считая нынешнего сезона, и ситуация, когда второй защитник получает больше первого на $2 млн, потенциально может быть взрывоопасной.

Харли, выбранный на драфте-2019 под общим 18-м номером, проводит третий полноценный сезон в НХЛ. В 2023/24 у канадца было 47 (15+32) очков, в 2024/25 — 50 (16+34), по схожему графику Харли идет и в нынешнем сезоне — 8 (1+7) баллов в 11 матчах.

Накануне сезона сайт лиги поставил Харли на 14-е место в списке лучших защитников, кажется, с некоторым авансом. Из тех, кто в этом рейтинге стоит выше Харли, большую зарплату получает только Расмус Далин из «Баффало Сейбрз» ($11 млн).

Хейсканен в указанном рейтинге — четвертый. Харли — безусловно, хороший защитник, еще не раскрывший полностью свой потенциал. Но он точно не выглядит кем-то вроде Кэйла Макара, способного набирать под 100 очков за сезон.

Логан Кули («Юта Маммот») — $10 млн, 8 лет

21-летний центрфорвард — один из самых талантливых игроков своего поколения. Он был выбран под третьим номером на драфте-2022 и явно бился большего, чем два первых номера, словаки Юрай Слафковски и Шимон Немец.

В минувшем сезоне у Кули было 65 (25+40) очков в 75 матчах, в нынешнем американец опережает график «очко за игру» — 12 (8+4) в 11 матчах. Правда, большую часть баллов (семь) Кули набрал в двух сверхудачных матчах против «Сент-Луиса» (7:4) и «Миннесоты» (6:2).

Новый контракт Кули — первое большое соглашение в карьере нападающего. Зачастую после контракта новичка игроку предлагают контракт-мостик со средней зарплатой и на короткий срок, но «Юта» решила не заморачиваться. Год назад команда переехала в Солт-Лейк-Сити из Аризоны, где хоккей особо никому нужен не был, и теперь хочет избавиться от репутации изгоя. В нынешнем сезоне богатая молодыми талантами «Юта» идет среди лидеров и показывает яркий результативный хоккей, пусть еще и не слишком сбалансированный.

«Я очень рад подписать восьмилетнее соглашение с «Ютой». Выбор в пользу игры с такими партнерами был самой легкой частью решения, а жизнь в Юте с первого дня была просто потрясающей. У нас есть шанс сделать что-то особенное благодаря невероятным людям в организации», — сказал Кули после подписания нового контракта.

Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш») — $11,5 млн, 8 лет

Нечас стал игроком «Колорадо» в прошлом сезоне после громкого обмена с «Каролина Харрикейнз», в результате которого «Эвеланш» расстались с очень значимым для себя игроком, Микко Рантаненом, не договорившись с финном о новом контракте.

26-летний чех — не вполне замена Рантанену. Финн гораздо мощнее и в большей степени нацелен на завершение атаки. Техничный Нечас больше склонен к комбинационной игре.

В нынешнем сезоне у Нечаса уже 13 (7+6) очков в 11 матчах, но любые его достижения будут натыкаться на возражения, что в тройке с Нэтаном Маккинноном статистику набить может любой игрок. Это не вполне справедливо по отношению к чеху: на момент обмена он проводил свой лучший сезон в «Каролине», набирая больше очка за игру без всякого Маккиннона. Тем не менее, несмотря на все свои игровые достоинства Нечас вряд ли сейчас является полноценным лидером «Колорадо» — при наличии все того же Маккиннона и Кэйла Макара.