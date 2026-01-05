Карседо почти в «Спартаке» — с «Пафосом» испанец уже попрощался: что известно

Прощание с «Пафосом»

4 января Карседо провел свой последний матч во главе кипрского «Пафоса». Команда будущего тренера «Спартака» уступила со счетом 1:2 «Аполлону» и не смогла сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра. Впрочем, по потерянным очкам «Пафос» — все еще лидер.

После матча Карседо попрощался с командой.

Позже испанец опубликовал обширный пост в соцсетях с благодарностью в адрес игроков и сотрудников «Пафоса», а также владельцев российских владельцев кипрского клуба Сергея Ломакина и Романа Дубова.

Фото: [ ФК «Пафос» ]

«Благодаря совместным усилиям всех причастных нам удалось добиться впечатляющих успехов, которые навсегда останутся в истории этого клуба и этого города. Желаю всем вам всего наилучшего и больших спортивных побед. Наши пути здесь расходятся. Но «Пафос» навсегда останется глубоко в наших сердцах», — написал Карседо.

Под руководством испанца «Пафос» выиграла чемпионат и Кубок Кипра, а также пробился в общий этап Лиги чемпионов. Международные успехи кипрского клуба впечатляют особенно: «Пафос» выбыл в квалификации «Маккаби», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду», а в общем турнире сумел набрать шесть очков и сохраняет шансы на плей-офф.

«Люди едут за деньгами»

Отвечая на вопрос, почему он выбрал российский чемпионат, несмотря на отсутствие еврокубков, Карседо почти открыто заявил, что важнейшее значение имела финансовая составляющая.

«Я подумал о благе своей семьи», — сказал испанец.

Фото: [ ФК «Пафос» ]

Карседо отметил, что у него были переговоры о новом контракте с «Пафосом», но стороны не пришли к соглашению. Ожидается, что о контракте со «Спартаком» будет объявлено на этой неделе. По данным испанской газеты Marca, срок соглашения — до лета 2028 года, то есть на два с половиной сезона.

Второй заход

Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве ассистента известного тренера Унаи Эмери. Позже он помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

Бывшие игроки «Спартака» положительно отзываются о Карседо. Защитник Илья Кутепов даже назвал его «серым кардиналом». Впрочем, журналисты не спрашивали мнение об испанце у Артема Дзюбы, который в свое время назвал Эмери «тренеришкой».

Карседо оговаривался, что финансовая сторона была важной, но не единственной причиной его решения вернуться в Россию. Можно предположить, что у испанца остались положительные впечатления о стране, РПЛ и клубе.