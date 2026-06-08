Около 5 тыс. человек приняли участие в квестах «Город пЕРемен» в Подмосковье
Квест «Город пЕРемен» прошел в Королеве
Фото: [подмосковное отделение "Единой России"]
Квест «Город пЕРемен» по маршруту объектов народной программы «Единой России» прошел в Королеве. Он стал третьим — до этого аналогичные мероприятия прошли в Балашихе и Видном. В общей сложности в них приняли участие около 5 тыс. человек.
«Наш квест посвящен переменам, которые случились за последние пять лет. В 2021 году партия собирала народную программу, получила наказы — и за эти годы очень много чего было построено, отремонтировано, принято решений для жителей Королева», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц.
В планах — охватить проектом другие города Подмосковья.
«Люди приходили семьями, друзьями, коллективами. Отгадывали загадки, узнавали, что же было сделано в Подмосковье за эти пять лет. И оказывается, многие об этом знали — просто мы сегодня еще раз напомнили», — отметил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.