Около 5 тыс. человек приняли участие в квестах «Город пЕРемен» в Подмосковье

«Люди приходили семьями, друзьями, коллективами. Отгадывали загадки, узнавали, что же было сделано в Подмосковье за эти пять лет. И оказывается, многие об этом знали — просто мы сегодня еще раз напомнили», — отметил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.