Картины Айвазовского и Гончаровой «оживут» под музыку в Подмосковье

В последние выходные лета Серпуховский историко-художественный музей соберет в Принарском парке всех любителей живописи и музыки. Здесь пройдет фестиваль «Музей под звездами» (0+). В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что на празднике выступит ансамбль солистов под управлением братьев Ивановых. Музыканты озвучат ожившие полотна Гончаровой, Айвазовского и других известных художников, а любой желающий сможет сам создать произведение искусства. Рассказываем подробности.

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ

В Серпуховском музее в пятый раз пройдет фестиваль «Музей под звездами». В этом году темой праздника под открытым небом стала «Живопись и музыка».

«На свежем воздухе возле музея в Принарском парке перед зрителями выступит ансамбль солистов под управлением братьев Ивановых, – рассказала заместитель директора Серпуховского музея по музейному продвижению и проектной деятельности Мария Ефремова. – Это альянс двух выдающихся музыкантов, обладателей Гран-при Брюссельского джазового конкурса Euro Jazz Contest, заслуженных артистов России».

Фото: [ Пресс-служба Серпуховского историко-художественного музея ]

Виртуозы исполнят особую концертную программу: они озвучат «ожившие» картины Константина Маковского, Натальи Гончаровой, Ивана Айвазовского, Виктора Борисова-Мусатова и других известных художников.

«Наши дизайнеры берут картины, разбирают их на слои, а потом с помощью специальной программы придают изображению на полотне небольшие движения, тем самым оживляя их», – объяснила Мария Ефремова.

ВСТАТЬ В ОДИН РЯД С ХУДОЖНИКАМИ

Помимо необычной живописно-музыкальной программы, Серпуховский музей на фестивале организует интерактивные зоны для всей семьи.

«Все желающие – и взрослые, и дети – смогут почувствовать себя настоящими художниками и сами нарисовать картину на тему «Серпухов, музей, парк», – рассказала Ефремова. – А в созданной исторической зоне мы проведем викторину, где знатоки за свои знания о Серпухове получат памятные подарки от музея».

На фестиваль также съедутся мастера со всего Подмосковья: помимо масштабной ярмарки, они устроят мастер-классы по изготовлению сувениров из глины и керамики. Голодным также никто не останется: на территории фестиваля развернут масштабную гастрономическую зону.

С чего все началось

Фестиваль впервые прошел пять лет назад в честь 100-летия Серпуховского историко-художественного музея. Сейчас учреждение также отмечает значимую дату, к 105-летию сотрудники создали страницу на сайте музея, где можно узнать все о проделанной за пять лет работе.

Факт

Братья Андрей и Михаил Ивановы – солисты Московской областной филармонии. В прошлом году тандем «Симфоджаз братьев Ивановых» выступил на фестивале Бутмана в Горках. В 2021 году Андрей – основатель мультижанрового музыкального фестиваля «Пересекая время» – стал лауреатом губернаторской премии «Мы рядом ради перемен».