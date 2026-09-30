Бензовозы «с колес» вернутся? Эксперт оценил, грозит ли России разбавленный бензин

Наказание за продажу некачественного топлива ужесточили, и контроль в этой сфере стал серьезнее, в том числе в Ростовской области. Об этом рассказал главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам эксперта, автомобилисты всегда опасались заправить машину некачественным топливом. Например, примерно 10 лет назад в донской столице сомнительное топливо продавали «с колес» — прямо с бензовозов. Сегодня, отмечает собеседник издания, уже очевидно: эпоха «разбавленного» топлива в России осталась в прошлом.

Тем не менее по законам маркетинга спрос рождает предложение. Возникает вопрос: стоит ли на фоне текущей ситуации ждать возвращения таких бензовозов или появления разбавленного бензина? Владимир Бобылев считает, что чисто теоретически они могут появиться, однако с практической точки зрения вероятность этого крайне мала — ситуация серьезно изменилась. Как следствие, с экономической точки зрения такое «производство» уже совсем не выглядит привлекательным.

Причина в том, что контроль за качеством топлива ведется очень серьезный, а наказание за нарушения ужесточилось. По словам спикера, по состоянию на сегодня Федеральная антимонопольная служба возбудила уже более 80 различных дел — они касаются качества топлива, способов его реализации и соблюдения регламента.

«В противном случае АЗС окажется под очень серьезным ударом. Им сейчас и так тяжеловато, а если еще наложат оборотный штраф в проценте месячных объемов продаж или вообще лишат лицензии — это грозит полной потерей бизнеса», — объясняет спикер.

Ранее эксперт Юшков высказал мнение, что цены на топливо стабилизируются при насыщении рынка в октябре.