Кейн приговорил «Байер», «Ливерпуль» украл победу в Париже: обзор 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 5 марта, состоялись четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Барселона» одержал минимальные победы, «Бавария» и «Интер» почти обеспечили выход в следующий раунд.

Неудержимый Харри Кейн

«Бавария» не побеждала «Байер» в чемпионате Германии с октября 2022 года, но в Лиге чемпионов расквиталась за все последние неудачи в играх с леверкузенцами. Уже на 9-й минуте Харри Кейн открыл счет на 9-й минуте. Вскоре Джамал Мусиала мог удвоить результат, но попал в перекладину.

Впрочем, во втором тайме Мусиала исправился во втором тайме. На 54-й минуте он воспользовался ошибкой Матея Коваржа. Окончательный счет установил Харри Кейн, реализовав пенальти на 75-й минуте. К тому времени «Байер» уже играл в меньшинстве после второй желтой Норди Мукиеле.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что исход противостояния еще не определен — «в футболе происходили самые безумные вещи», но шансы леверкузенцев отыграть три мяча объективно минимальны.

Били, били — не забили

ПСЖ принимал «Ливерпуль», оставив в запасе российского голкипера Матвея Сафонова. Хозяева доминировали большую часть матча и «разгромили» «Ливерпуль» по всем статистическим показателям.

ПСЖ нанес 28 ударов (9 — в створ) по воротам соперника, тогда как «Ливерпуль» — только два (из них один в створ). Хозяева также больше владели мячом (65% против 35%), подали больше угловых (14 против двух), провели больше атак (84 против 26) и точнее пасовали (92% против 77%).

Доминик Собослаи выносил мяч с ленточки ворот, а гол Хвичи Кварацхелии отменили из-за микроскопического офсайда.

Фото: [ ФК «Ливерпуль» ]

Наказание за неиспользованные моменты последовало в конце игры. На 87-й минуте, Харви Эллиот, который не провел на поле еще и минуты, заменив Мохаммеда Салаха, получил пас от Дарвина Нуньеса и принес «Ливерпулю» победу.

Гостевые победы «Интера» и «Барселоны»

«Бенфика» принимала «Барселону». Уже в середине первого тайма гости остались в меньшинстве, когда Пау Кубарси заработал прямое удаление за фол против Вангелиса Павлидиса. Но еще до перерыва отличиться могли именно каталонцы: Рафинья неловко распорядился мячом при выходе один на один.

На 61-й минуте бразильский вингер «Барселоны» и четко пробил в дальний угол из-за штрафной. В концовке матча «Бенфика» имела ряд победы, но благодаря четкой игре Войцеха Щенсны «Барса» удержала минимальную победу.

«Интер» обыграл в Роттердаме «Фейеноорд» (2:0), даже позволив себе ротацию состава. Миланский клуб уверенно оборонялся, а Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес зарешали в атаке. С гандикапом в два мяча «Интер» может уверенно чувствовать себя перед ответным матчем.