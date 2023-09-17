«Контент, который позволяет отдохнуть»: выяснилось, какое кино особенно популярно среди зрителей Подмосковья

Московская область – место притяжения для многих кинорежиссеров. В Кинокомиссию Московской области регулярно обращаются киношники с просьбой оказать содействие в согласовании съемок в регионе. С начала года помощь оказали 84 проектам. В содействии по съемкам участвует ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» (бывшее «Мособл­кино»), где сейчас у руля новый директор Михаил Новиков. В эксклюзивном интервью «Подмосковье неделя» Михаил Новиков рассказал о своих планах в новой должности, о том, какие мероприятия ждать в этом году жителям и какое кино нравится нашему зрителю.

НАКОПИЛ БОЛЬШОЙ ОПЫТ

– Михаил Сергеевич, как вы пришли в профессию, чем занимались до того, как возглавить ГАУК МО «Креативное бюро «Регион»?

– В «Креативное бюро «Регион» я пришел в знаковый год для российского кинематографа – Год российского кино. За период с 2016 года до середины 2023 года занимал позицию первого заместителя директора «Региона» и некоторое время возглавлял Культурный центр имени Любови Орловой в Звенигороде, вплоть до его реорганизации в 2017 году. Поэтому к моменту занятия должности директора учреждения накопил уже достаточно большой опыт в профессии.

Фото: [ пресс-служба ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» ]

– Какие у вас ближайшие планы, связанные с «Регионом»? Может, жителям Подмосковья стоит ждать новые кинофестивали или другие культурные мероприятия?

– Сохранить и приумножить накопленный опыт – главная задача. При формировании будущей культурной повестки мы совместно с Министерством культуры и туризма Московской области опираемся на запрос от жителей региона. Общий «культурный вектор» учреждения по-прежнему направлен в ту же сторону, что и в предыдущие годы. Проекты учреждения, такие как «Кинопарк» (6+), литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» (6+), детские фестивали анимационного кино и социальные кинопрограммы, показали свою востребованность и популярность у зрителей. Стоит отметить, что входящий в состав «Креативного бюро «Регион» Культурный центр имени Любови Орловой также готовит для своих посетителей интересную программу с новыми премьерами и громкими именами. До конца текущего года на сцене Культурного центра можно будет увидеть Санкт-Петербургский симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко с программой «Рок-хиты 2.0» (12+), куда вошли самые легендарные композиции звезд мирового и отечественного рока. Также мы представим музыкально-поэтический спектакль народной артистки РФ Анны Якуниной «Монолог Женщины». Планов много, пока не будем раскрывать подробностей, всему свое время.

Фото: [ Дмитрий Белицкий/Подмосковье Сегодня ]

КОМЕДИЯ ВОСТРЕБОВАНА

– Как человек, разбирающийся в кино, поделитесь, какие из последних российских фильмов вам запомнились?

– Художественные фильмы «Чебурашка» (6+) режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» (12+) Клима Шипенко и «Праведник» (12+) Сергея Урсуляка. Это качественные и заслуживающие большого внимания картины, вошедшие в топ кассовых сборов по России. Буквально недавно в Московской области отгремела Всероссийская акция «Ночь кино», в программу которой как раз и вошли эти фильмы. Статистика по посещаемости сеансов «Ночи кино» в этом году впечатляет: более 53 тыс. человек побывали на показах – и это абсолютный рекорд за все годы проведения акции в регионе.

Фото: [ Пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области ]

– Как считаете, какой самый популярный жанр сейчас в российском кино? А что больше всего предпочитают смотреть жители Подмосковья?

– Семейное кино и комедийные ленты. Востребован такой контент, который позволяет провести свой досуг в кругу близких людей, отдохнуть, зарядиться добрыми и светлыми эмоциями. Об этом говорит и статистика по Московской области: в топе по сборам за август оказались семейное фэнтези «Баба Яга спасает мир» (6+) и народная комедия «За Палыча» (12+).

– Какие в скором времени пройдут яркие мероприятия в ГАУК МО «Креативное бюро «Регион»?

– Самым ожидаемым и ярким событием до конца года, пожалуй, станет новый сезон ледовых спектаклей на открытых катках региона, так полюбившихся жителям Подмосковья. Это красивейшие шоу-программы с участием известных фигуристов, которые можно будет посмотреть бесплатно.

Справка

Основная деятельность ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» – это организация кинопроката, дистрибуция и реализация прав публичного показа на территории Московской области (бывшее название – «Мособлкино»).