«Зенит» хочет пересобрать вратарскую бригаду

В межсезонье «Зенит» планирует пересобрать вратарскую бригаду. Как сообщает Legalbet, клуб намерен расстаться с Евгением Латышонком. «Зенит» рассмотрит варианты продажи или аренды голкипера.

Основным стражем ворот останется Денис Адамов. Латышонок в нынешнем сезоне провел лишь четыре матча в РПЛ и в основном играл в Кубке России. «Зенит» хочет дать шанс своему 22-летнему воспитаннику Богдану Москвичеву.

Таким образом, Москвичев передвинется на позицию второго номера, а третьего «Зенит» хочет найти опытного голкипера.

Также «Зенит» анонсировал церемонию чествования 39-летнего голкипера Михаила Кержакова на игре с «Сочи» 10 мая. Кержаков-младший числится в составе клуба, но не играл на протяжении двух последних сезонов