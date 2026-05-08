Вторичное жилье стало самым востребованным у покупателей квартир

Спрос на покупку жилья в России продолжает расти, однако покупатели стали заметно осторожнее в выборе недвижимости и все чаще ориентируются на доступный бюджет и минимальные финансовые риски. Как сообщил ТАСС генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, в апреле 2026 года интерес к приобретению квартир на первичном и вторичном рынках увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по отношению к марту рост составил 0,5%.

По словам эксперта, более половины спроса сегодня приходится на вторичный рынок жилья. Доля интереса к готовым квартирам превышает 53%, тогда как на новостройки и предложения застройщиков приходится около 6,7%. Остальная часть покупателей пока не определилась с типом недвижимости и рассматривает сразу несколько вариантов, ориентируясь прежде всего на стоимость, площадь, расположение объекта и размер ежемесячных платежей.

Летенков отметил, что наибольший интерес россияне проявляют к компактному жилью. Однокомнатные квартиры формируют свыше четверти спроса, двухкомнатные — около 19%. Трехкомнатные квартиры и студии пользуются значительно меньшей популярностью.

Эксперт подчеркнул, что признаков ажиотажного спроса на рынке сейчас не наблюдается. Интерес к жилью на стадии строительства остается минимальным, а спрос на ипотеку и рассрочку сохраняется на низком уровне. Покупатели, по его словам, предпочитают более понятные и безопасные варианты приобретения недвижимости.

Наиболее активный рост интереса к рынку жилья фиксируется не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных региональных центрах, включая Омск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Красноярск.

