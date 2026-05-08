Нутрициолог объяснила, как есть шашлык без тяжести в желудке

Врач-нутрициолог Антонина Цвинария в комментарии для РИА Новости рассказала, как снизить нагрузку на пищеварительную систему во время майских застолий и избежать неприятных ощущений после употребления шашлыка. По словам специалиста, сочетание жирного мяса, алкоголя, сладостей и переедания часто приводит к тяжести в животе и дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта.

Для более легкого переваривания шашлыка специалист посоветовала выбирать простые гарниры из некрахмалистых овощей. Лучше всего, по ее словам, подойдут свежие огурцы, томаты, зелень и овощные салаты без тяжелых соусов.

Цвинария подчеркнула, что мясо необходимо тщательно прожаривать, избегая при этом сильного обугливания. Оптимальным объемом шашлыка для взрослого человека она назвала порцию в пределах 200–300 граммов. Людям с чувствительным пищеварением рекомендуется ограничиться примерно 100 граммами мяса за один прием пищи.

Специалист также рекомендовала отказаться от сочетания шашлыка с алкоголем и калорийными десертами, поскольку такая комбинация значительно увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, нутрициолог советует заранее подготовить организм к праздничным застольям. За несколько дней до майских выходных желательно сократить употребление сладостей, жирной пищи и продуктов с высоким содержанием крахмала, а также соблюдать питьевой режим. По словам врача, регулярное употребление чистой воды, особенно теплой натощак, может способствовать более комфортному пищеварению.

Отдельно эксперт предупредила, что осторожность необходимо соблюдать людям с желчнокаменной болезнью и нарушениями работы желчевыводящих путей. Жирные блюда в таких случаях способны вызвать обострение и ухудшение самочувствия.

