Эксперт объяснила, почему сыр способен повышать настроение

Сыр может оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние человека благодаря содержанию аминокислоты триптофан, которая участвует в выработке серотонина. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По словам Стародубовой, сыр является источником полноценного белка с хорошо сбалансированным аминокислотным составом, а также содержит кальций, фосфор и витамины группы B и витамин A. Диетолог подчеркнула, что белок в составе сыра легко усваивается организмом.

Эксперт пояснила, что особое значение имеет триптофан — незаменимая аминокислота, которая необходима организму для синтеза серотонина. Этот нейромедиатор играет важную роль в поддержании стабильного эмоционального фона и общего психоэмоционального состояния.

При этом специалист предупредила, что даже полезные продукты необходимо употреблять в разумных количествах. Из-за высокого содержания соли, жиров и калорийности сыр не рекомендуется включать в рацион ежедневно в больших объемах.

По мнению диетолога, оптимальной порцией при отсутствии медицинских противопоказаний можно считать около 20–30 граммов продукта.

