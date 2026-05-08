«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Определился состав участников суперфинала Кубка России. 24 марта в «Лужниках» за трофей поборются московский «Спартак» и «Краснодар».

«Краснодар» прошел московское «Динамо» в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ. Команды не выявили победителя за 180 минут, оба матча завершились нулевыми ничьими, поэтому участник суперфинала определялся в серии пенальти. Героем серии стал голкипер «быков» Станислав Агкацев, парировавший удары Константина Тюкавина и Хуана Касереса.

Днем ранее в финале Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0) благодаря великолепному дальнему удару Руслана Литвинова.

Текущий формат турнира с двумя «путями» был введен с сезона 2022/23. За это время «Краснодар» лишь раз пробивался в суперфинал — в первом турнире по новому формату. Тогда «быки» в серии пенальти уступили ЦСКА. «Спартак», выигравший Кубок России в 2022 году, в суперфиналах не играл, останавливаясь на ближних подступах.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались дважды. Оба матча завершились победой «Краснодара» со счетом 2:1.