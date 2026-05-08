В Общественной палате предложили ввести выплаты семьям к 1 июня

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести специальные единовременные выплаты семьям с детьми к Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС . По мнению представителя ОП, особое внимание необходимо уделить многодетным семьям, поскольку поддержка родителей и развитие культуры многодетности должны оставаться одним из приоритетов государственной политики.

Гриб подчеркнул, что День защиты детей должен стать не только символическим праздником, но и дополнительным поводом для материальной поддержки семей. В первую очередь, по его словам, выплаты могли бы получать многодетные родители, однако в перспективе такую меру поддержки стоит распространить на все семьи с детьми.

Кроме того, представитель Общественной палаты предложил придать 1 июня особый статус и для родителей школьников. Он считает, что в образовательных учреждениях можно организовывать церемонии благодарности семьям, чьи дети демонстрируют успехи в учебе и воспитании.

По мнению Гриба, это могут быть почетные грамоты, ведомственные или общественные награды, которые подчеркнут вклад родителей в воспитание подрастающего поколения.

Он также отметил, что воспитание детей требует серьезных усилий и ответственности, сравнив родительский труд с работой без выходных и отпусков.

Ранее сообщалось, что подмосковным молодым многодетным семьям выплатили более 1 млрд рублей при рождении ребенка.