Эксперт назвал главный параметр безопасности при выборе летних шин

Эксперт автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов в беседе с РИА Новости рассказал, какие параметры следует учитывать при выборе летних шин и почему одним из ключевых факторов безопасности остается устойчивость покрышек к аквапланированию. По словам специалиста, именно этот показатель во многом определяет поведение автомобиля на мокрой дороге и помогает снизить риск потери управления во время дождя.

Арбузов пояснил, что способность шин эффективно сопротивляться аквапланированию напрямую влияет на устойчивость автомобиля в дождливую погоду. Чем выше этот показатель, тем лучше покрышки сохраняют сцепление с дорогой при движении по мокрому асфальту.

Специалист обратил внимание, что производители редко указывают скорость аквапланирования в официальных характеристиках шин. Поэтому автомобилистам рекомендуется самостоятельно изучать результаты независимых испытаний и экспертных тестов перед покупкой комплекта летней резины.

Эксперт также призвал водителей не торопиться с сезонной заменой шин. В качестве примера он привел погодные условия в Москве в конце апреля, когда среднесуточная температура оставалась ниже плюс семи градусов. При таких значениях, отметил Арбузов, многие производители не гарантируют полноценное сохранение эксплуатационных качеств летних шин.

Кроме того, специалист напомнил о необходимости своевременной замены покрышек. По его словам, при ежедневной эксплуатации автомобиля шины желательно обновлять примерно через четыре года использования, даже если остаточная глубина протектора остается допустимой.

Ранее эксперт предупредил о последствиях длительной стоянки авто под солнцем.