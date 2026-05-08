Лето без лишних выходных: россиянам увеличили число рабочих дней

Летний период 2026 года окажется для россиян более насыщенным рабочими буднями по сравнению с прошлым годом. Как сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, в предстоящие летние месяцы в календаре насчитывается 65 рабочих дней — это на два дня больше, чем летом 2025 года.

Подольская пояснила, что в 2026 году праздничные даты не формируют дополнительных длинных выходных в летний период, из-за чего общее количество рабочих дней увеличивается.

Эксперт отметила, что календарная структура напрямую влияет на организацию отпусков и распределение рабочего времени в компаниях. При этом увеличение числа рабочих будней летом может сказаться на планировании отдыха россиян, особенно для тех, кто традиционно рассчитывает на продолжительные праздничные выходные.

По словам специалиста, подобные изменения являются следствием календарного совпадения дат и ежегодно зависят от того, как распределяются официальные праздники и переносы выходных дней.

Ранее сообщалось, что сотрудники, работающие по графику пятидневной рабочей недели, будут отдыхать 9, 10 и 11 мая. Такая возможность появилась из-за того, что День Победы в текущем году выпал на субботу — 9 мая. Для граждан, которые работают по графику шестидневной недели, перенос праздника не осуществляется. Они смогут отдохнуть только в воскресенье, 10 мая, а также в сам праздник — 9 мая. Но уже в понедельник, 11 мая, они вновь выйдут на свои рабочие места.