Геронтолог рассказала о связи одиночества и ранней смерти

Крепкие социальные связи способны положительно влиять на продолжительность жизни и состояние здоровья, тогда как хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Об этом ТАСС сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Эксперт отметила, что люди, сохраняющие широкий круг общения, нередко дольше остаются активными и демонстрируют более высокие когнитивные способности в пожилом возрасте. Недостаток социальных контактов, напротив, может становиться источником хронического стресса, который связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других нарушений.

Ткачева подчеркнула, что важную роль играет не только эмоциональная поддержка, но и наличие нескольких близких людей, на которых можно рассчитывать в сложных жизненных ситуациях. Кроме того, совместные прогулки, занятия спортом и регулярные встречи помогают поддерживать полезные привычки и внимательнее относиться к собственному здоровью.

По словам специалиста, даже непродолжительные разговоры с малознакомыми людьми могут служить своеобразной тренировкой для мозга, поскольку во время общения активнее задействуются когнитивные функции. При этом ключевым фактором остается внутреннее ощущение человека: если он не чувствует себя одиноким, уровень стресса снижается даже при ограниченном количестве контактов.

До этого стало известно, что ошибки в сообщениях и скудная речь грозят началом деменции.