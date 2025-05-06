«Краснодар» стал еще ближе к чемпионству, Соболев проснулся: обзор РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился 27-й тур. «Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита», а «Спартак» официально выбыл из чемпионской гонки.

Важная победа «Краснодара»

Лидер чемпионата уверенно начал матч с казанским «Рубином». Уже на пятой минуте Эдуард Сперцян открыл счет с пенальти.

Но уже на 14-й минуте южане могли остаться в меньшинстве. Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил желтую карточку, а VAR рекомендовал главному арбитру матча посмотреть эпизод на предмет удаления. Однако Кирилл Левников своего решения не изменил.

Тормена же на 40-й минуте после розыгрыша штрафного удвоил счет. Казалось, что «Рубин» может переломить игру. В конце второго тайма Илья Рожков один мяч отыграл, но «Краснодар» выстоял и одержал важнейшую победу. В моменте преимущество «быков» над «Зенитом» достигло семи очков, но у петербуржцев была в запасе игра с «Пари НН».

Пробуждение Соболева

Казалось, матч с одним из аутсайдеров не сулит особых сложностей для «Зенита». Однако нижегородцы повели в счете уже на 14-й минуте благодаря голу Вячеслава Грулева.

«Зенит» атаковал много, но безуспешно. В первом тайме только Александр Соболев имел две отличные возможности отличиться. Несмотря на неудачи форварда, Сергей Семак не снял его с игры, и во втором тайме Соболев оформил дубль, забив на 54-й и 83-й минутах. До матча с «Пари НН» у нападающего был всего лишь один гол в РПЛ в этом сезоне.

Фото: [ ФК «Зенит» ]

«Зенит» восстановил разницу с «Краснодаром» в четыре очка, но в ближайших матчах петербуржцам придется обойтись без важнейшего игрока: Вендел получил травму задней поверхности бедра.

ЦСКА и «Спартак» остались без побед

ЦСКА и «Спартак» остались по итогам тура на третьей-четвертой позициях с разницей между собой в одно очко. Но ЦСКА теперь на девять очков отстает от лидера, а «Спартак» лишился даже теоретических шансов на чемпионство.

Армейцы смогли увезти только одно очко из Грозного, сыграв с «Ахматом» вничью — 1:1. На 9-й минуте форвард ЦСКА Секу Койта открыл счет, на 33-й Максим Самородов забил уже свой пятый гол в сезоне.

В матче «Факел» — «Спартак» забитых мячей не было. Красно-белые остались в меньшинстве в середине первого тайма после глупого удаления Руслана Литвинова, но шансов забить больше было именно у «Спартака». В частности, в штангу пришелся удар Ливая Гарсия.

«Динамо» без Лички

После от поражения от «Спартака» в кубковом матче руководство «Динамо» отправило в отставку главного тренера Марцела Личку. Временно команду возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» в гостях обыграло «Крылья Советов» в дебютном матче Гусева (3:1). Событий в игре было предостаточно. Муми Нгамале забил за «Динамо» на второй минуте, на 31-й «Крылья» сравняли счет благодаря автоголу Дмитрия Скопинцева.

Фото: [ ФК «Динамо» ]

Сразу после перерыва прямую красную карточку получил полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль, который теперь пропустит матч со «Спартаком». Но «Динамо» смогло победить в меньшинстве. Дубль оформил Ярослав Гладышев.

Дзюба в огне

«Акрон» выиграл дома у махачкалинского «Динамо» и теперь может почти не беспокоиться за сохранность места в РПЛ. Единственный мяч на 74-й минуте забил Артем Дзюба, отличившийся в четвертом матче подряд. Всего на счету звездного форварда тольяттинцев девять мячей в РПЛ.

Еще два матча завершились с одинаковым счетом 1:1. «Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами во втором тайме. У «Локо» отличился Сергей Пиняев, у гостей Алексей Татаев забил свой первый мяч в РПЛ. «Химки» открыли счет в матче с «Ростовом» благодаря голу Лукаса Веры, но упустили победу после точного удара со штрафного Максима Осипенко на 89-й минуте.