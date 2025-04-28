«Краснодар» ушел в отрыв, ЦСКА победил в дерби: обзор РПЛ

В воскресенье, 27 апреля, завершился 26-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). За четыре тура до конца чемпионата преимущество «Краснодара» выросло до четырех очков.

Ключевое спасение голкипера Агкацева

Лидер чемпионата встречался в Каспийске с неуступчивым махачкалинским «Динамо». «Краснодар» был впереди большую часть матча, но в самой концовке едва не упустил победу.

После первого тайма гости вели со счетом 2:1. На голы Мозеса Кобнана Дэвида и Батчи «Динамо» ответило мячом Мохаммаджавада Хоссейннеджада. Во второй половине Эдуард Сперцян увеличил преимущество, а затем пробил неточно с 11-метровой отметки.

Но горячей концовки избежать не удалось. «Краснодар» остался в меньшинстве после второй желтой карточки Диего Косты. На 86-й минуте Кирилл Зинович прямым ударом со штрафного сократил счет до минимума, а в компенсированное время «Динамо» получило право на пенальти. Голкипер Станислав Агкацев ценой сломанного пальца потащил удар Гамида Агаларова — 3:2.

Фото: [ ФК «Краснодар» ]

«Зенит» теряет очки с «Динамо»

«Зенит» выходил на поле «ВТБ Арены» в Москве, зная о победе «Краснодара». На 18-й минуте Педро вывел питерцев вперед. Но в дальнейшем у «Зенита» было не так много моментов. В конце первого тайма Ярослав Гладышев счет сравнял.

Несмотря на некоторое территориальное преимущество гостей, больше шансов забрать три очка было у «Динамо». Тот же Гладышев упустил два отличных момента. 1:1, и «Зенит» отстал от «Краснодара» на четыре очка.

ЦСКА сильнее в дерби

«Спартак» много атаковал в матче с ЦСКА, но оборона армейцев выглядела очень надежно. Первый матч в РПЛ проводил 20-летний центральный защитник Джамалутдин Абдулкадыров, но и он ошибок не допускал.

Фото: [ ПФК ЦСКА ]

ЦСКА открыл счет на 44-й минуте. Сауль Гуарирапа подкараулил отскок после розыгрыша углового и в касание переправил мяч в ворота.

«Спартак» продолжал атаковать. Дважды ВАР подзывал Кирилла Левникова для видеопросмотра на предмет назначения пенальти в ворота ЦСКА. Во втором случае арбитр с нарушением согласился, и на 87-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. Однако почти тут же армейцы накрыли «Спартак» прессингом, отобрали мяч, и Кристиан Бистрович забил победный мяч — 2:1.

«Спартак» имел шанс вплотную приблизиться к «Зениту», но вместо этого уступил ЦСКА место в тройке.

«Пари НН» прервал неудачную серию

«Пари НН» прервал шестиматчевую серию без побед и улучшил свое положение в борьбе за выживание. В конце первого тайма матча с «Ахматом» Боселли реализовал пенальти, и этот мяч оказался единственным в игре.

Героем матча стал голкипер нижегородцев Никита Медведев. В компенсированное время «Ахмат» получил право на пенальти, но голкипер дважды парировал удары Максима Самородова — после первого исполнения было зафиксировано нарушение.

Фото: [ ФК «Пари НН» ]

«Крылья Советов» вырвал победу у «Оренбурга» со счетом 2:0. Иван Сергеев и Дмитрий Цыпченко отличились в концовке.

«Рубин» еще глубже утопил «Факел», одержав волевую победу со счетом 2:1. Воронежцы повели благодаря голу Андрея Ивлева. Перед самым перерывом «Факел» остался в меньшинстве после удаления Никиты Моцпана, и во втором тайме «Рубин» реализовал численное преимущество. Дубль оформил Руслан Безруков.

Качельным получился матч «Химки» — «Акрон». Тольяттинцы повели после гола Артема Дзюбы. Еще в середине первого тайма «Химки» вышли вперед: помог автогол Константина Савичева и точный удар с пенальти Лукаса Веры. Во втором тайме Родриго Эсковаль ударом через себя оформил ничью — 2:2.

Также вничью завершился матча «Ростова» и «Локомотива». Южане повели после гола Кирилла Щетинина, «Локо» отыгрался с пенальти — 13-й гол в сезоне забил Алексей Батраков.