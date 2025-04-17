Кто из россиян поднимет над головой Кубок Стэнли: 28 претендентов в 14 командах НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники плей-офф. В матчах за Кубок Стэнли могут сыграть 28 российских хоккеистов из 14 клубов.

В первом раунде плей-офф сыграют «Вашингтон» — «Монреаль», «Торонто» — «Оттава», «Тампа» — «Флорида», «Каролина» — «Нью-Джерси» в Восточной конференции. На Западе встретятся «Виннипег» — «Сент-Луис», «Даллас» — «Колорадо», «Вегас» — «Миннесота», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Без россиян никуда

Российские хоккеисты есть в 14 командах из 16. Из участников плей-офф только «Торонто» и «Нью-Джерси» в этом сезоне обходятся без россиян.

Всего за главный трофей в НХЛ вступят 28 российских игроков: Александр Овечкин, Александр Алексеев («Вашингтон», Никита Кучеров, Андрей Василевский («Тампа»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский («Флорида»), Артем Зуб («Оттава»), Петр Кочетков, Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин («Каролина»), Иван Демидов («Монреаль»), Владислав Наместников, Никита Чибриков («Виннипег»), Евгений Дадонов, Илья Любушкин («Даллас»), Валерий Ничушкин, Никита Прищепов («Колорадо»), Андрей Кузьменко, Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Илья Самсонов («Вегас»), Кирилл Капризов, Яков Тренин («Миннесота»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко («Сент-Луис»), Василий Подкользин («Эдмонтон»).

В 1994 году первыми российскими обладателями Кубка Стэнли стали Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев и Сергей Немчинов из «Нью-Йорк Рейнджерс». С тех пор лишь трижды трофей выигрывала команда, в составе которой не было россиян. В последний раз это случилось в 2015 году.

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

В списке 28 игроков — те, кто выигрывал Кубок Стэнли. Кучеров, Василевский и Барбашев дважды поднимали трофей над головой, по разу это сделали Овечкин, Орлов, Куликов и Ничушкин. Год назад обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида» с тремя россиянами в составе — Бобровским, Куликовым и Владимиром Тарасенко, который сейчас выступает за «Детройт».

Фавориты у букмекеров

«Вашингтон» выиграл Восточную конференцию, «Виннипег» — Западную, но у букмекеров эти команды не считаются фаворитами.

Наибольшие шансы букмекеры дают «Далласу» и «Флориде».

«Даллас» Дадонова и Любушкина обладает опытным и сбалансированным составом. В дедлайн и без того мощная команда усилилась звездным нападающим Микко Рантаненом. Клуб поспешил заключить с финном восьмилетний контракт с кэпхитом $12 млн.

«Флорида» последние матчи регулярного чемпионата провела ни шатко ни валко, команда просто доигрывала регулярку, готовясь к плей-офф. «Пантерс» ожидают возвращения в строй звездного форварда Мэттью Ткачака, который получил травму на Турнире четырех наций. В дедлайн «Флорида» подписала капитана «Бостона» Брэда Маршана, который добавит огня атаке.

Далее в рейтинге букмекеров идут прошлогодний финалист «Эдмонтон» и обладатель Кубка Стэнли — 2023 «Вегас». «Эдмонтон» обладает звездной парой нападающих Коннор Макдэвид — Леон Драйзайтль, но испытывает проблемы в обороне. Не блещут надежностью и вратари «Ойлерз». У «Вегаса» очевидных слабых мест, кажется, нет.

В третьем ряду претендентов букмекеры называют «Тампу», «Торонто», «Каролину» и «Колорадо».