Кучеров догнал Ягра и обошел Овечкина: главное о «сотниках» в НХЛ

В матче с «Питтсбург Пингвинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу, отдал две передачи и пятый раз в карьере перешагнул отметку 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин стал 21-м игроком в истории лиги, которому удалось в пятый раз выбить 100+ очков. По этому показателю он сравнялся с Яромиром Ягром, Полом Коффи и Дени Саваром. Обошел Кучеров таких великих игроков с четырьмя сезонами с 100+ очков как Мишель Гуле, Люк Робитайл, Бретт Халл, Адам Оутс, Теему Селянне и Александр Овечкин.

Время легенд

Фото: [ НХЛ ]

Прорывным для НХЛ стал сезон-1968/69, когда сразу три легендарных игрока впервые в истории лиги перешагнули за отметку 100 результативных баллов. Первыми это сделали Фил Эспозито (по итогам чемпионата он набрал 126 очков), Бобби Халл (107) и Горди Хоу (103). Это было похоже на прорыв плотины, вслед за первопроходцами ринулись другие. С тех пор практически в каждом сезоне «сотниками» становились по несколько человек. Исключения составляли укороченные чемпионаты и несколько постных лет в 2000-е.

Безусловным рекордсменом является, разумеется, Уэйн Гретцки, который стал «сотником» 15 раз за карьеру. Великий канадец остается и единственным игроком, который достиг отметки 200 очков. Эти рекорды вряд ли будут побиты в обозримом будущем. У 28-летнего Коннора Макдэвида набралось уже семь сезонов с 100+, но кто может поручиться, что он сохранит свою продуктивность до ветеранского возраста и избежит серьезных травм.

На планку 200 очков и вовсе никто из современных хоккеистов не покушается. В 21-м веке лучший результат был в сезоне-2022/23 у того же Макдэвида — 153 очка. Второй показатель у Кучерова, который в минувшем сезоне выбил 144 очка.

На втором месте в истории Марио Лемье — 10 сезонов с 100+ очками. Восемь таких сезонов было у Марселя Дионна, по семь — у Майка Босси, Петера Штясны и упомянутого Макдэвида. Следующим ориентиром для Кучерова станут результаты Фила Эспозито, Бобби Орра, Ги Лафлера, Брайана Троттье, Марка Мессье, Яри Курри, Стива Айзермана, Джо Сакика и Сидни Кросби.

Русские идут

С развалом Советского Союза в НХЛ активно поехали российские игроки, и уже в сезоне-1992/93 двое из них смогли перебраться за сотню очков — Александр Могильный (127) и Павел Буре (110), через год 120 очков набрал Сергей Федоров. Этой троице удалось стать «сотниками» по два раза.

Далее пришлось ждать поколение Александра Овечкина и Евгения Малкина. Капитан «Вашингтона» четырежды преодолевал сотню (лучший результат — 112 очков), нападающий «Питтсбурга» — трижды (113).

В следующем поколении, кроме Кучерова, «сотниками» по разу стали Кирилл Капризов и Артемий Панарин.

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

У Никиты Кучерова сейчас 101 очко, и он делит второе место в списке бомбардиров с Леоном Драйзайтлем. Возглавляет рейтинг Нэтан Маккиннон со 107 баллами. Кучеров уже дважды выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру). Кроме него, это удавалось только двум россиянам — Малкину (дважды) и Овечкину.