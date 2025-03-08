Кучеров получил подмогу, Рантанен опять сменил клуб, «Бостон» попрощался с капитаном: дедлайн обменов в НХЛ

За последнюю неделю лига зафиксировала 45 обменов — это далеко не самый массовый дедлайн, зато в нем были задействованы по-настоящему звездные хоккеисты.

Сага о блуждающем финне

Нападающий Микко Рантанен считается одним из сильнейших крайних форвардов лиги. Финн выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо», а в двух последних сезонах набирал более 100 очков. В этом году истекает его контракт с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) в $9,25 млн. Нападающий запросил у «Колорадо» $14 млн по новому соглашению, но руководство «Эвеланш» не могло пойти на это: такой контракт был бы несправедливым по отношению к главной звезде «Колорадо» Нэтану Маккиннону, который зарабатывает $12,6 млн в год. Требуемую же финном зарплату в лиге не получает вообще никто — только со следующего сезона такой оклад будет у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона».

Фото: [ НХЛ ]

«Колорадо» решило не торговаться и сенсационно обменяло Рантанена в «Каролину», получив талантливого чеха Мартина Нечаса, проводящего лучший сезон в карьере. Уже тогда этот шаг «Каролины» казался спорным. Нечас — системообразующий игрок, а забивать в «Харрикейнз» и так есть кому.

Затем выяснилось, что Рантанен не собирается подписывать с «Каролиной» новый контракт. Это означало, что по окончании сезона он может покинуть клуб без всякой компенсации. Поэтому менеджмент «Каролины» экстренно начал искать варианты обмена. За несколько часов до дедлайна Рантанена пристроили в «Даллас», получив взамен молодого нападающего Логана Станковена и целый набор высоких драфт-пиков. С одной стороны, это солидная компенсация, с другой — усиление «Каролине» необходимо прямо сейчас, когда команда имеет шанс побороться за Кубок Стэнли.

Рантанен же свои запросы умерил и подписался с «Далласом» восьмилетний контракт с кэпхитом $12 млн.

Помощники для Кучерова

Менеджмент «Тампа-Бэй Лайтнинг» славится своими неожиданными трансферными ходами. На этот раз генменеджер клуба Жюльен Брисбуа не пожалел драфт-пиков для завершения перестройки команды, начатой еще накануне регулярного чемпионата.

«Тампа» хочет быть конкурентоспособной, пока свои лучшие сезоны в карьере проводит Никита Кучеров. Из «Сиэтла» были обменяны нападающие Оливер Бьоркстанд и Янни Гурд. У 29-летнего Бьоркстанда в активе пять сезонов с 20+ заброшенными шайбами, а Гурд уже играл за «Тампу» и был важнейшей частью команды, которая в 2020 и 2021 годах выигрывала Кубок Стэнли.

Новички уже провели первый матч за «Тампу» и отметились набранными очками в игре с «Баффало» (6:5) — Гурд отдал передачу, а Бьоркстанд забросил шайбу.

Последняя легенда «Бостона»

Фото: [ НХЛ ]

В последний раз игроки «Бостон Брюинз» поднимали над головой Кубок Стэнли в 2011 году. В команде оставался один игрок из той команды – капитан Брэд Маршан. «Брюинз» обменяли 36-летнего нападающего во «Флориду», не сумев договориться о новом контракте.

Нынешний сезон складывается для «Бостона» неудачно. После восьми подряд попаданий в плей-офф команда может остаться без борьбы за Кубок Стэнли. Поэтому руководство «Бостона» затеяло перестройку, отправив в другие клубы несколько важных игроков: Брэндон Карло отправился в «Торонто», Трент Фредерик — в «Эдмонтон», Чарли Койл — в «Колорадо».

Активность «Колорадо»

При этом Чарли Койл, за которого «Колорадо» отдало «Бостону» центрфорварда Кейси Миттельштадта, не стал главным приобретением «Эвеланш» в дедлайн. У «Айлендерс» был выменян центр Брок Нелсон. Контракт с кэпхитом $6 млн у 33-летнего нападающего истекает по окончании сезона, но «Лавины» не поскупились, отдав за него элитного проспекта Калума Ричи и пики первого и третьего раундов драфта.

«Колорадо» будоражит рынок на протяжении всего сезона. До подписания Койла и Нелсона «Эвеланш» поучаствовали в эпопее с Рантаненом, а еще ранее полностью поменяли вратарскую бригаду и оформили еще несколько менее значительных переходов.

Дорогой обмен

Большой обмен провернули «Баффало» и «Оттава». В столицу Канады отравился центрфорвард Дилан Козенс и его зарплата в $7,1 млн в год, в обратном направлении проследовал игрок того же амплуа Джошуа Норрис с кэпхитом $7,95 млн.

Есть мнение, что обоим талантливым игрокам необходимо просто сменить обстановку. Козенс, у которого в карьере был сезон с 68 набранными очками, в 61 матче набрал 31 балл, что явно не соответствует уровню его зарплаты. Похожая история и у Норриса, которого к тому же в «Оттаве» замучили травмы, — 53 очка в 33 матчах.