IV Открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция» пройдет в Подольске в апреле 2027 года

Фольклорный ансамбль «Терем», работающий на базе Дома культуры «Молодежный» и носящий звание образцового, стал обладателем гранта «Росмолодежи». Средства направят на организацию IV Открытого молодежного фестиваля «Традиция», который состоится в 2027 году. Мероприятие запланировано на 23–25 апреля и развернется сразу на двух территориях — в Доме культуры имени Лепсе и в детском юношеском оздоровительном центре «Родина», сообщила администрация городского округа Подольск.

Работа над заявкой велась не стихийно: в апреле текущего года хормейстер коллектива Мария Калинина прошла обучение на грантовом интенсиве, организованном специалистами Комитета по культуре, туризму и молодежной политике.

«Для меня этот грант — не про победу, а про возможность дать молодым ребятам точку опоры: чтобы они не боялись идти в поле, записывать бабушек в деревнях, разбирать старые песни и пробовать делать свои. Фестиваль — это как большая мастерская: тут каждый чему-то учится и что-то отдает. Очень хочется, чтобы традиция была не про “как было”, а про “как будет” — и чтобы это “будет” создавали именно молодые», — поделилась Мария Калинина.

Сам фестиваль команда проводит с 2024 года на регулярной основе. Его задача — собрать вместе молодых людей, увлеченных народным творчеством: тех, кто изучает фольклор, отправляется в этнографические экспедиции за материалом и ищет современные форматы передачи традиций. На площадке участники показывают культуру своих регионов, делятся опытом и находят новых друзей по интересам. Число коллективов, желающих присоединиться, растет от сезона к сезону.

Благодаря полученной поддержке «Терем» сможет и дальше развивать фестиваль и снова принять в Подольске молодых энтузиастов, бережно относящихся к народной культуре.

Ранее сообщалось, что два проекта из Красногорска вышли в финал конкурса «Нежный грант».